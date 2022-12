Recordparachutist Joseph Kittinger (94) overleden

De Amerikaan die meer dan vijftig jaar het record had van 's werelds hoogste parachutesprong is op 94-jarige leeftijd overleden. Joseph Kittinger sprong in 1960 op ruim 31 kilometer hoogte uit een gondel die onder enorme heliumballonnen hing. Dat record werd pas in 2012 verbroken, toen de Oostenrijker Felix Baumgartner van bijna 40 kilometer hoogte naar beneden sprong.

Piloot Kittinger deed vanaf de late jaren 50 mee aan Project Excelsior. Dat waren experimenten van de Amerikaanse luchtmacht om parachutes voor nieuwe schietstoelsystemen te testen, bedoeld voor militairen die missies vlogen op grote hoogte.

Zijn eerste sprong in november 1959 overleefde hij ternauwernood; zijn materiaal haperde waardoor hij rondjes draaide met 22 keer de zwaartekracht en buiten bewustzijn raakte. Dat hij niet te pletter sloeg, was te danken aan zijn automatische parachute.

Pak lek

Ondanks het bijna fatale ongeluk maakte Kittinger vier weken later opnieuw een sprong van 22 kilometer hoogte. Dit keer zonder problemen. Bij de derde sprong, op 16 augustus 1960, vestigde hij zijn record.

Overigens verliep ook die sprong niet helemaal vlekkeloos: zijn pak was lek, waardoor zijn rechterhand door de druk opzwol tot twee keer de normale grootte. Maar Kittinger besloot om de vluchtleiding daarover niet te vertellen, omdat hij anders zijn sprong zou moeten afbreken.

Kittinger had niet alleen het record van hoogste parachutesprong, maar ook dat van langste vrije val (zo'n 25 kilometer) en hoogste op eigen kracht behaalde snelheid (tegen de 1000 kilometer per uur).

Hij vertelt in deze video over zijn recordsprong: