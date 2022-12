Sportjournalist overleden die bij WK problemen kreeg door regenboogshirt

De Amerikaanse voetbaljournalist Grant Wahl (48) is in het Lusail-stadion in Qatar overleden, terwijl hij op de perstribune verslag deed van de WK-wedstrijd Nederland-Argentinië. Wahl kwam enkele weken geleden in het nieuws, nadat hem de toegang was geweigerd tot een stadion, omdat hij een regenboogshirt droeg. Ook werd hij daarom enige tijd vastgehouden.

Wahl was een van de bekendste voetbaljournalisten in de VS. Hij schreef enkele dagen geleden op zijn website dat zijn lichaam "aan het instorten was". "Drie weken van weinig slaap, veel stress en veel werk kunnen dat veroorzaken." Hij schreef dat hij al tien dagen verkouden was, en bij een bezoek aan een kliniek in Qatar te horen had gekregen dat hij waarschijnlijk longontsteking had. Hij kreeg antibiotica en sterke hoestsiroop, en ging weer aan het werk.

Wahls vrouw, epidemioloog Céline Gounder, zegt op Twitter "volkomen in shock" te zijn. De Amerikaanse voetbalbond zegt in een verklaring dat "Grants passie voor voetbal een grote rol heeft gespeeld in de toename van respect voor en interesse in onze mooie sport" in de VS.

Over de precieze doodsoorzaak van Wahl is nog niets bekend.