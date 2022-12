Nederlandse rapper Boechi (30) doodgeschoten op Curaçao

De Nederlandse rapper Ruchendell 'Boechi' Windster (30) is doodgeschoten in Willemstad, de hoofdstad van Curaçao. Dat meldt de plaatselijke politie in een persverklaring. De rapper uit Tilburg had Antilliaanse wortels, maakte muziek in het Papiaments en was op het eiland voor optredens.

De politie kreeg aan het begin van de nacht van donderdag op vrijdag het bericht dat er geschoten was bij een voedselkarretje. Agenten troffen een man op de grond aan met kogelgaten in zijn bovenlichaam, die geen teken van leven meer gaf. In de buurt vond de politie ook veel kogelhulzen. Rond 01.00 uur stelde een politie-arts vast dat Boechi was overleden.

Ruzie

Omstanders melden aan de lokale krant Extra dat het om een drive-by shooting gaat: een witte auto kwam langsrijden, er werd vanuit die auto op de rapper geschoten, en weer verder gereden. Aan de schietpartij zou een ruzie tussen Boechi en de inzittenden vooraf zijn gegaan, maar de politie kan dit niet bevestigen.

Boechi laat vier kinderen na, met nog een baby op komst. Zijn muziek is vooral populair op YouTube, waar zijn videoclips miljoenen keren bekeken zijn.

Een van de populairste nummers van Boechi: