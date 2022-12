Schedel T. rex brengt miljoenen op, maar veel minder dan gedacht

Een schedel van een tyrannosaurus rex is op een veiling in New York verkocht voor omgerekend 5,8 miljoen euro. Dat is een stuk minder dan vooraf was ingeschat.

Veilinghuis Sotheby's rekende op een opbrengt van 14 à 19 miljoen euro, vooral omdat het de eerste keer was dat een T-rex-schedel werd geveild en de schedel behoorlijk compleet was. Bovendien gingen andere dinoskeletten de laatste jaren voor recordprijzen onder de hamer, zoals een gorgosaurus van bijna 6 miljoen euro in juli.

Een expert zegt tegen The New York Times dat het vertrouwen mogelijk uit de markt is verdwenen, doordat onlangs de veiling van een T-rex-skelet in Hongkong werd afgelast. Daar was onduidelijkheid ontstaan over hoeveel botten echte fossielen waren.

Ook de in New York verkochte schedel, bijgenaamd Maximus, is niet helemaal compleet. Volgens Sotheby's is zo'n driekwart van de botten origineel. De rest van de schedel bestaat uit afgietsels.

De schedel werd in 2020 en 2021 blootgelegd in de Amerikaanse staat South Dakota. De vermoedelijk volwassen T. rex vond daar zo'n 67 miljoen jaar geleden de dood.