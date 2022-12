Gemoederen liepen hoog op: Dumfries krijgt na afloop rood, Messi bekvecht met Weghorst

Het record van de 'Slag om Neurenberg' kwam vrijdagavond in Doha angstvallig dichtbij. De Spaanse arbiter Mateu Lahoz trok negentien gele kaarten bij de verhitte kwartfinale tussen Nederland en Argentinië. Daarmee bleef hij net onder de twintig prenten (waaronder vier keer rood) die de Rus Valentin Ivanov in 2006 uitdeelde bij Nederland - Portugal.

Ook nu afloop was het in de catacomben nog lang onvriendelijk. Terwijl hij geïnterviewd werd, riep de zwaar geïrriteerde Lionel Messi tot viermaal toe: "Wat kijk je nou, gek", richting Wout Weghorst.

Ook voor de Spaanse arbiter Lahoz had Messi geen goed woord over. "Ze kunnen niet een scheidsrechter op deze wedstrijd zetten die zijn taak niet aankan. Maar ik wil niet over de scheidsrechter praten, want als ik zeg wat ik denk dan word ik geschorst."

Handbal Messi onbestraft

Voor het gemak was Messi even vergeten dat hijzelf gespaard werd door Lahoz. De Argentijnse vedette maakte een opzettelijke handsbal, maar kreeg daarvoor geen gele kaart. Later in de wedstrijd werd Messi wel op de bon geslingerd door Lahoz wegens protesteren.