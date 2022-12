Weghorst in tranen: 'Had de mooiste avond uit mijn leven moeten zijn...'

Wout Weghorst was met twee doelpunten en een benutte strafschop in de penaltyreeks de man van de wedstrijd bij Oranje. Maar de kwartfinale tegen Argentinië ging uiteindelijk verloren.

"Het had een van de mooiste avonden uit mijn leven moeten zijn...", treurde de invaller na afloop. "En het kwam ook heel dichtbij. Maar uiteindelijk is het zuur hoe het afloopt. Het is zo ontzettend jammer."

De spits van Besiktas kwam in de 78ste minuut in het veld als onderdeel van plan B, samen met Luuk de Jong. "We hebben er een aantal keer op getraind. Dat het dan lukt met de snelle 2-1 en de 2-2 en dat je er een verlenging uitsleept.. dan denk je echt dat je het haalt."

Variant uit Wolfsburg

Vooral de gelijkmaker in de elfde minuut van de blessuretijd van de reguliere speeltijd, een ingestudeerde vrije trap, was bijzonder. "Het is een variant uit mijn tijd bij VfL Wolfsburg. Het werkte daar goed, en nu weer", aldus Weghorst, die de variant zelf had voorgesteld.