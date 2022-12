Sterke stijging aantal gedode journalisten, vooral door oorlog Oekraïne

Dit jaar zijn er wereldwijd 67 journalisten om het leven gekomen tijdens het uitoefenen van hun werk, zo meldt de internationale journalistenbond International Federation of Journalists (IFJ) in zijn jaarlijks overzicht. Dat zijn er veel meer dan een jaar eerder, toen het om 47 journalisten ging. Het gaat om correspondenten, verslaggevers, fotografen, cameramensen en assistenten.

De bond wijt de stijging vooral aan de oorlog in Oekraïne, die tot nu toe aan twaalf journalisten het leven kostte, vooral Oekraïners. Ook de sterk toegenomen wetteloosheid in Haïti (zes doden) en de permanente dreiging van criminele bendes in Mexico (elf doden) droegen bij aan de stijging. Buiten oorlogsgebied is Mexico nu het gevaarlijkste land ter wereld voor journalisten, zegt de bond.

'Leiders ter verantwoording roepen'

De IFJ roept regeringen wereldwijd op om meer actie te ondernemen tegen de dreiging voor journalisten: als dat niet lukt, "zal het een steun in de rug zijn van de mensen die proberen de vrije toegang tot informatie in te perken", zo zegt secretaris-generaal Anthony Bellanger. "Het zal er bovendien toe leiden dat mensen minder in staat zijn om hun leiders ter verantwoording te roepen."

Ook het aantal journalisten in de cel is afgelopen jaar gestegen, blijkt uit het overzicht van IFJ: er zitten nu 375 mensen vast, tien meer dan een jaar eerder. De meesten zitten opgesloten in China (inclusief Hongkong), Myanmar en Turkije.