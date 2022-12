Buitenlandse media loven 'laboratoriumgoal', maar zijn kritisch op Oranje

Buitenlandse media keken met verbijstering naar de ontknoping van Nederland-Argentinië. De ingestuurde vrije trap die tot de 2-2 leidde wordt alom geprezen, maar op het spel van Oranje is ook kritiek. BBC-analyticus en oud-voetballer Martin Keown keek zijn ogen uit, vooral in de laatste minuten van de reguliere speeltijd. "Het was typerend voor dit WK. Je kon tot het einde niet zeggen wie er zou winnen." De verslaggever van The Guardian vroeg zich daarop af of Keown ooit eerder zo'n wedstrijd had gezien. "Op veel manieren viel het erg tegen, maar het had drama en een paar prachtige passes, vooral die van Messi en Teun Koopmeiners."

Afbeelding ter illustratie - Reuters

Analyticus en topschutter van weleer Alan Shearer zag Messi uitblinken met een assist en een doelpunt. "Argentinië is geen goed team, maar ze hebben een genie voorin." Kritiek uit Portugal De Portugese sportkrant A Bola roemde de spanning, maar was kritisch over het vertoonde spel van Oranje. "In het eerste deel van de wedstrijd gebeurde niet veel. Nederland was meer bezig met het voorkomen van een goal dan deelnemen aan het spel." "Pas na de 2-2 begon Nederland te voetballen en ze hadden ironisch genoeg succes toen ze in een ander systeem gingen spelen." De gelijkmaker sprak tot de Portugese verbeelding. "Een ongelooflijke goal uit het laboratorium. Koopmeiners speelt een vrije trap tussendoor naar Weghorst die de bal binnenschiet."

Met een geniale ingestudeerde vrije trap komt Nederland diep in blessuretijd op 2-2. Weghorst schiet hem binnen. - NOS

In België is ook Sporza niet te spreken over het voetbal van de ploeg van Louis van Gaal. "Het spel onder dirigent Frenkie de Jong: te braaf. De jongens tikten het leer heen en weer zoals de Nederlandse school dat voorschrijft, maar bereikten er niets mee." 'Totale voetbalgekte' In de Nederlandse media lijkt nu vooral nog verbijstering en teleurstelling te overheersen. "De totale voetbalgekte", schrijft de Volkskrant. Trouw schrijft over een "thriller" die eindigde doordat "Oranje vanaf de penaltystip naar huis is geschoten". Het AD kopt simpelweg: "WK-droom Van Gaal aan diggelen". De Leeuwarder Courant dacht nog even aan de lokale held van dit WK, Andries Noppert, en schrijft dat het voetbalsprookje voorbij is voor de "Tower fan 'e Jouwer".