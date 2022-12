Dijs verrast met WB-goud op 1.500 meter in Calgary, brons voor Nuis

Een grote verrassing bij de start van het derde wereldbekerweekend van dit seizoen: Wesly Dijs heeft de 1.500 meter gewonnen. In Calgary was de 27-jarige Nederlander met 1.42,93 sneller dan Ning Zhongyang (1.42,95) en Kjeld Nuis (1.43,02). Toen Dijs zijn tweede volle rondje in 26,09 reed, bleek dat er een knappe tijd aan zat te komen. Met een tijd onder de 1.43 stootte hij Nuis, die in de derde rit al de snelste tijd had neergezet, van de eerste plek. Nuis, twee weken geleden in Thialf nog geklopt door de Canadees Connor Howe (vandaag zesde), liet zien dat de vorm langzaam begint te komen. In Calgary startte Nuis voortvarend met eerste volle rondjes van 25,2 en 26,1. Maar hij blies zichzelf op in de laatste ronde (27,9). Het was nog wel genoeg voor brons.

Kjeld Nuis - EPA

Ook dat andere Nederlandse wapen op de schaatsmijl, Thomas Krol, kon niet tippen aan de tijd van Dijs. De met zijn vorm kwakkelende Krol bleef met 1.43,79 behoorlijk ver achter de winnaar. Hooglandbaan De baan in Calgary is een hooglandbaan, de eerste keer dat de schaatsers dit seizoen op hoogte racen. Uit de eerste ritten bleek al dat dat even wennen was. Vooral in de laatste ronde liepen bij velen de benen vol door de hoge snelheid in de eerste rondjes. Dijs had daar als een van de weinigen opvallend genoeg weinig moeite mee. Bekijk hier de reactie van Wesly Dijs:

Wesly Dijs was niet heel erg verrast door zijn gouden medaille op de 1.500 meter bij het derde wereldbekerweekend van dit seizoen in Calgary. - NOS

Howe, winnaar van de 1.500 meter in Thialf, kwam tot 1.43,68. Het toptalent Jordan Stolz liet in Stavanger nog iedereen beduusd achter op de 1.500 meter, stelde teleur in Thialf en kwam er nu opnieuw niet aan te pas in Canada. Plek elf werd het, niet meer. Net buiten het podium voltrok zich nog een interessante strijd met oog op de allroundtoernooien. Patrick Roest reed in een direct duel Krol naar huis door 1.43,09 te klokken. Sterke tijd. Zijn Noorse allroundconcurrent Sander Eitrem reed met 1.43,23 een persoonlijk record en gaf niet veel toe op Roest.

Mislukte ploegenachtervolging Diezelfde Patrick Roest keek een kleine twee uur later toe hoe het gelegenheidstrio Kars Jansman, Beau Snellink en Louis Hollaar over het ijs sjeesden bij de ploegenachtervolging. Een achtervolging werd het zeker, want de Amerikanen joegen de Nederlanders enorm op. Alsof ze lamgeslagen waren door de verloren penaltyreeks van het Nederlands elftal, die was afgelopen vlak voordat het trio de baan betrad, reden ze over het ijs. Een matige teampursuit was het gevolg, die in 3.43,85 eindigde met een anonieme zesde plek. De Amerikanen keken de Nederlanders al vrij snel in de rug, het verschil liep terug tot minder dan een recht stuk. Hun 3.35,92 was goed voor het goud, maar net niet goed genoeg voor een baanrecord. De Nederlandse ploeg finishte er dus bijna acht seconden achter. Zonder Roest, zonder Jorrit Bergsma en zonder Marcel Bosker. Waarom zij niet reden? "Iets andere prioriteiten", zei een milde bondscoach Rintje Ritsma. "Op het moment zijn er veel mensen ziek geweest en niet fit, die moet je hier op hoogte ook een beetje sparen, anders ga je kapot. En als ze later in het seizoen niet aan kunnen sluiten omdat ze dan nog steeds niet goed gaan, daar heb ik ook helemaal niks aan." Weinig andere keus dus, legde Ritsma uit. Bekijk hieronder de reactie van Rintje Ritsma:

Bondscoach Rintje Ritsma reageert op de matige zesde plaats van Nederland op de ploegenachtervolging bij de wereldbekerwedstrijd in Calgary. - NOS