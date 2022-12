Wiklund klopt Schouten weer op 3.000 meter, brons Leerdam op 500 meter in Calgary

Ragne Wiklund blijkt opnieuw een waardige concurrent van Irene Schouten op de 3.000 meter. In Calgary won de Noorse bij de start van het derde wereldbekerweekend voor de tweede keer dit WB-seizoen de drie kilometer. De koningin van deze afstand, Schouten, werd net als in Stavanger verslagen, nu nadat ze een voor haar doen onherkenbare race reed. Ze eindigde als zevende. Marijke Groenewoud (3.58,98) en Antoinette Rijpma-De Jong (3.59,31) redden de Nederlandse eer door naar het zilver en brons te glijden. 'Hield op na 200 meter' Dat Schouten pas enkele dagen op Canadese hoogte is, veel trainde en misschien nog moet wennen aan de ijlere lucht, kan een verklaring zijn voor haar 4.02,86. Vooraf was het vertrouwen nog groot. "Ik dacht dat ik nog wel goed genoeg was om te winnen, maar na 200 meter hield het op", zei ze na afloop. "Het leek alsof ik niet meer kon schaatsen." Hoewel ook Groenewoud niet helemaal topfit was - "beetje last van de keel, zere neus" - reed ze tot haar eigen verbazing sterk. "Maar uiteindelijk ging het nog best wel goed." De drie kilometer krijgt ze steeds beter onder de knie. "Het begint erop te lijken." Bekijk hier de reactie van Irene Schouten en Marijke Groenewoud:

Wiklund zette in de voorlaatste rit van de dag een sterke race neer. Iets over de helft gooide ze het tempo omhoog en dook toen onder de snelste op dat moment van Groenewoud. De Noorse finishte na 3.56,94. Rijpma-De Jongs bronzen medaille was gek genoeg niet bijster indrukwekkend. Met haar 3.59 reed ze slechts een seconde sneller dan in Heerenveen drie weken geleden, dat had wellicht sneller gekund, kijkend naar het verschil in de omstandigheden tussen Thialf en de hooglandbaan in Calgary.

Beune en Conijn verdienstelijk Joy Beune en Groenewoud maakten van hun directe confrontatie een interessant gevecht. Beide vrouwen gingen lang gelijk op en reden op twee rondjes van de finish iets achter op Rijpma-De Jongs snelste tijd op dat moment. Groenewoud perste in de laatste ronde toch nog een versnelling eruit, liet Beune staan en snelde naar 3.58,98. Een persoonlijk record. Merel Conijn die lang last had van een coronabesmetting na de wereldbekerkwalificaties, bleef met 4.06,69 zeven seconden boven haar persoonlijk record en eindigde als twaalfde. Vooraf werd er hier en daar gesproken over een nieuw wereldrecord op de 3.000 meter. Maar het bleek niet snel genoeg te gaan om de 3.52,02 van Martina Sablikova te verbeteren. Wellicht dat de tijden volgende week als de vierde wereldbekerraces van het seizoen ook in Calgary worden gereden, scherp zullen zijn.

Eerder op de avond gebeurde iets waaraan de sprintsters zullen moeten wennen deze winter: Kim Min-Sun won de 500 meter. De Zuid-Koreaanse reed als enige onder de 37 seconden. Met haar 36,97 bleef ze de Oostenrijkse Vanessa Herzog (37,26) en Jutta Leerdam (37,36) voor. Een kopie van het podium drie weken geleden in Heerenveen. Kims zege is haar derde overwinning op de 500 meter dit seizoen. Voor Leerdam is dit brons na een zilveren in Stavanger de tweede bronzen vijfhonderdmetermedaille van deze winter. Helemaal tevreden was ze niet, maar ze ziet er wel het positieve van in. "De race was niet zo goed, dus dat ik dan podium rijd, geeft wel een gerust gevoel." Iets agressiever rijden, harder openen en "doorrammen" en dan hoopt Leerdam stiekem volgende week al eens die 500 meter te winnen. Bekijk hier de reactie van Jutta Leerdam:

Met het niveau van de Nederlandse sprintvrouwen zit het wel goed. Vijf Nederlandse vrouwen eindigden in de toptien. Leerdam was de beste Nederlandse, maar veel scheelde het niet met nummer vier Femke Kok. Die ook 37,36 reed, maar nog verder achter de komma drie duizendsten langzamer bleek. Kok had in een direct duel Dione Voskamp verslagen. In de slipstream van Kok racete Voskamp naar een persoonlijk record van 37,57. Ook Marrit Fledderus reed een persoonlijk record (37,51), maar dat was net niet genoeg om olympisch kampioen Erin Jackson (37,45) te verslaan. Michelle de Jong eindigde, ondanks wat hinder wegens een valse start, net achter Voskamp als tiende (37,69).