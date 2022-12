Van Gaal na uitschakeling: 'De jongens zitten er doorheen, maar het hoort erbij'

Bondscoach Louis van Gaal was zichtbaar aangeslagen na de uitschakeling van het Nederlands elftal in de kwartfinales van het WK. "De jongens zitten er doorheen, maar dit hoort bij topsport. De manier waarop was dramatisch, maar we hebben toch een goede prestatie geleverd", aldus Van Gaal. Het ging dus toch weer mis op penalty's, ondanks alle aandacht die er bij Oranje aan is besteed. "We hebben het hele jaar op penalty's geoefend, en dan verknal je het toch op penalty's", somberde de bondscoach. "Dan missen de eerste twee hun strafschop... Dan wordt de druk steeds hoger en kan je een penaltyserie niet meer winnen." Van Gaal bekeek de strafschoppenserie stoïcijns vanaf de zijlijn. Wat ging er door de bondscoach heen? "Dat we daar een jaar mee bezig zijn geweest. Dat de jongens er ook op hun club op hebben getraind. Maar dan zie je dat je de aanloop en het schot wel kan simuleren, maar de druk op zo'n moment niet." 'Een schaakwedstrijd' De eerste helft was weinig sprankelend, gaf Van Gaal toe. "Zij hadden zich aan ons systeem aangepast en speelden ook 5-3-2. Dan wordt het een schaakwedstrijd." Maar in de tweede helft kwamen er met plan B - Luuk de Jong en Wout Weghorst - toch kansen voor Oranje, en twee goals. "Wat we in de tweede helft hebben moeten opbrengen, met 2-0 achter tegen zo'n topland dat de wedstrijd aan het killen was... Dan kom je fantastisch terug, met een goede mindset en een ander systeem."

Onvriendelijkheden na de wedstrijd Bondscoach Louis van Gaal kreeg het na de wedstrijd nog aan de stok met de Argentijnse keeper Emiliano Martínez. "Hij kwam naar me toe en zei - ik spreek nog een beetje Spaans - dat ik te veel had gepraat, met nog wat woorden erbij."

Over Weghorst was Van Gaal meer dan tevreden. "Ik heb hem niet voor niks geselecteerd, terwijl de meningen daarover waren verdeeld. Het is een gouden jongen die kan scoren én penalty's kan nemen. En dat geldt ook voor Luuk de Jong." In de verlenging verloor Oranje het momentum toch weer. Dat kwam door ook de hoge intensiteit van de wedstrijd, aldus Van Gaal. "Enkele jongens waren kapot. Gakpo was bijvoorbeeld leeg, Timber had een blessure, die heeft een dik oog." 'Cadeautje op latere leeftijd' Door de verloren penaltyreeks zit zijn derde termijn als bondscoach er nu op. "Morgen gaan we weer naar huis", reageerde Van Gaal eerst zakelijk. "Maar dit is topsport, dat heb ik net ook in de kleedkamer gezegd."