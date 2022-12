Met het hoofd omhoog, maar manier waarop pijnlijk: 'Alles ging erin, tot vanavond'

"Geknokt." "Met het hoofd omhoog." En: "Heel pijnlijk om op deze manier eruit te gaan." De spelers van Oranje waren, zoals eigenlijk het hele WK, eensgezind na de uitschakeling tegen Argentinië in de kwartfinale van het WK. Dood en begraven was Oranje na de 2-0 van Lionel Messi, maar onder aanvoering van invaller Wout Weghorst richtte de ploeg van Louis van Gaal zich weer op. Nederland vloog er uiteindelijk toch uit na strafschoppen.

"We hebben er heel veel op getraind", zei aanvoerder Virgil van Dijk die de eerste strafschop nam en miste. "Alles was erin gegaan. Tot vanavond. Dan baal je enorm. Dat doet heel veel pijn." Trainen, trainen, trainen, maar dan op het beslissende moment missen. Hoe kan dat toch gebeuren? "Dat heeft met van alles en nog wat te maken. Hij was hard. Had iets meer in de hoek gekund. Helaas gebeuren die dingen in voetbal. Het wordt weer oefenen geblazen en dat ga ik ook doen", zei Van Dijk. Marten de Roon vroeg zich na afloop af of het wel zin heeft om te trainen op strafschoppen. "Zo'n moment, met zo'n druk. Een keeper die gokt. Je moet je eigen hoek houden. Maar soms weten ze het. Dus ja..." Sprookje Noppert ten einde Het had zo mooi kunnen zijn kunnen zijn voor sc Heerenveen-doelman Andries Noppert, maar de keeper aan de andere kant, Emiliano Martinez, werd de grote held. Zijn WK-sprookje kreeg dus geen passend slot. "Of ik trots ben? Nee. Ik ben wel mensen dankbaar dat ik dit heb mogen meemaken. Van de bondscoach. Van het elftal. Maar ook van heel Nederland." Met de andere doelmannen en de hulp van specialisten bereidde Noppert zich optimaal voor op de penaltyserie. Op zijn bidon had hij de aantekeningen geplakt. Het mocht allemaal niet baten.

"Volgens mij kan je hier uren over doorgaan, maar volgens mij is het gewoon een loterij." Een wrange conclusie van de doelman, alle experimenten en arbeid ten spijt. "Natuurlijk kan ik heus wel begrijpen dat je het een beetje kan beïnvloeden. Maar neem bijvoorbeeld Messi. Die wacht zo lang totdat je een hoek ingaat, dan sta je gewoon met twee beentjes of je zit in het andere hoekie. Dat is gewoon kwaliteit. Dus petje af."

Nathan Aké, een van de uitblinkers bij Oranje op dit WK, prees de wederopstanding van zijn ploeg. "We hebben gestreden en alles gegeven. De invallers hebben alles gedaan en de wedstrijd veranderd. Uiteindelijk is het een loterij. Heel pijnlijk om zo te verliezen." Met Weghorst (twee doelpunten) en ook een sleurende Luuk de Jong kreeg het Nederlands elftal de impulsen die het nodig had. Geen toeval, aldus Aké. "We hebben hierop getraind om dit soort dingen aan te pakken. En dat zag je toen Wout en Luuk erin kwamen. Dat maakt gewoon een groot verschil, we hebben dan een tweede wapen." Frenkie de Jong was er van overtuigd dat het Nederlands elftal de zege nog uit het vuur zou slepen. "Ik had echt het gevoel dat dit ons WK zou worden. Hoe alles is gelopen en ook weer liep vandaag. Ik was er van overtuigd dat wij het zouden winnen." Bekijk hieronder de interviews met Frenkie de Jong en Nathan Aké.