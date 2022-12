Oranje verliest weer na strafschoppen van Argentinië, WK voorbij voor Van Gaal en co

Het WK is na een ware thriller in de kwartfinales voorbij voor het Nederlands elftal. De ploeg van Louis van Gaal verloor in Lusail na het nemen van strafschoppen van Argentinië, net als in 2014. Dankzij twee late goals van invaller Wout Weghorst dwong Oranje nog wel een verlenging af (2-2) en daarin werd niet gescoord. Virgil van Dijk en Steven Berghuis misten de eerste twee strafschoppen. Argentinië miste maar één keer via Enzo Fernández. Daarmee eindigt de droom van Van Gaal en zijn groep om wereldkampioen te worden. De droom van Lionel Messi gaat verder.

Wachten op een moment De Argentijnse bondscoach Lionel Scaloni had nagedacht over hoe Oranje te bestrijden. Net als Nederland begon Argentinië in een 5-3-2-systeem, of 3-4-1-2, zoals Van Gaal het liever noemt. Een spiegeling dus. "Dat zegt dat ze erg angstig zijn voor ons", zei Van Gaal vooraf. Het was het recept voor een schaakspel en dat was het, aanvankelijk. Frenkie de Jong kreeg strakke dekking van vooral Rodrigo De Paul en aan de zijkanten was het man tegen man en weinig ruimte voor de tegen de Verenigde Staten nog zo belangrijke wingbacks Denzel Dumfries en Daley Blind tegen respectievelijk Marcos Acuña en Nahuel Molina. Daar zat het behoorlijk vast.

Frenkie de Jong en Lionel Messi - Pro Shots

Dan was er nog de vraag hoe Lionel Messi kon worden afgestopt. Middenvelder Marten de Roon liet de 35-jarige Argentijnse ster een keer bij zich wegdraaien en verder kwam Messi regelmatig Nathan Aké tegen. Het was wachten op momenten. Van Messi of van een ander. De Nederlandse aanval, met Cody Gakpo op de plek van Davy Klaassen en Memphis Depay en Steven Bergwijn ervoor, was nauwelijks gevaarlijk en sprong slordig om met de mogelijkheden op een counter. Eén keer was het Bergwijn die een schot waagde na een goede aanval. Zijn inzet ging ver naast. Moment van Messi Messi was in de 35ste minuut scherp, was even weg bij Aké en had een steekpass in huis op Molina. De Argentijnse wingback Molina liep weg uit de rug van zijn Nederlandse collega Blind, Virgil van Dijk was net te laat om te corrigeren en Molina passeerde Andries Noppert. Zo'n moment dus, met dank aan Messi.

Aan het einde van de eerste helft komt Argentinië op voorsprong. Molina is Blind te snel af en schiet de bal langs Noppert. - NOS

Evenals in de achtste finales tegen de Amerikanen greep Van Gaal al in de rust resoluut in. Waar De Roon en Klaassen tegen de VS moesten wijken, waren opnieuw De Roon en verder Bergwijn nu de slachtoffers. Teun Koopmeiners en Steven Berghuis vielen in, Gakpo schoof door naar de spitspositie naast Depay. Het leidde in de tweede helft tot meer initiatief van Oranje, ook logisch met zo'n achterstand. Echt gevaarlijk werd Oranje niet. De slordigheid bleef. De Nederlandse aanvallen strandden ver voor de Argentijnse goal van doelman Emiliano Martínez. Aan de andere kant strandde een vrije trap van Messi op het dak van het doel. Dit ging hem niet worden, concludeerde Van Gaal. In de 64ste minuut kwam Luuk de Jong voor het eerst dit toernooi in de ploeg als vervanger van Daley Blind. Oranje schakelde over op het klassieke 4-3-3, met Gakpo en Berghuis op de vleugels voor de voorzetten en Depay op 10. Messi tegen Noppert Voordat de eerste voorzet was afgeleverd, was een nieuw moment der wingbacks cruciaal. Dumfries haakte Acuña en scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz wees naar de stip. Het werd Messi tegen Noppert. Messi won. De Argentijn stuurde de bal keurig en hoog naar de hoek. Noppert bleef in het midden staan.

Na een kleine overtreding van Dumfries op Acuña gaat de bal op de stip. Messi schiet de bal binnen, Noppert kiest de verkeerde hoek. - NOS

Met Wout Weghorst als nieuwe invaller bracht Van Gaal een tweede lang en sterk wapen in de strijd. Het noodplan ging in werking. Dat werkte. Wonderwel. Weghorst kopte uit een voorzet van Berghuis de aansluitingstreffer binnen en even later ramde Berghuis de bal hard in het zijnet. Argentinië had het niet meer. De vlam sloeg in de pan na een overtreding van Leandro Paredes op Aké. Ook de reservespelers bemoeiden zich ermee. Het was een hinderlijke onderbreking voor de blessuretijd van tien minuten. In de slotminuut kreeg Oranje een vrije trap. De laatste kans. Weghorst doet het Koopmeiners ging achter de bal staan en schoot niet op doel, maar passte op Weghorst voor de muur. Mooi ingestudeerd. De spits van Besiktas nam aan met rechts en schoot met links binnen. Een ongelooflijke ontsnapping voor Oranje. Van kansloos de slotfase in tot het afdwingen van een verlenging.