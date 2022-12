Tite stapt op bij Brazilië na pijnlijke uitschakeling tegen Kroatië

Bondscoach Tite is opgestapt bij Brazilië. Dat bevestigde hij vlak na de pijnlijke uitschakeling in de kwartfinales van het WK tegen Kroatië.

Tite had in februari al aangekondigd dat hij na het WK in Qatar zou stoppen bij Brazilië. Op de persconferentie benadrukte hij dat de uitschakeling na strafschoppen tegen Kroatië niet alleen zijn schuld was.