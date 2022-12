Neymar twijfelt over doorgaan als international van Brazilië, bondscoach Tite stapt op

Neymar weet nog niet of hij international van Brazilië blijft. Dat zei de 30-jarige aanvaller van Paris Saint-Germain, nadat hij met zijn land op het WK was uitgeschakeld door Kroatië. "Het is nog te vroeg om iets over mijn toekomst te zeggen." "Ik gooi de deur op dit moment nog niet dicht", vervolgde Neymar, die Brazilië in de verlenging nog wel op voorsprong had gezet. "Maar ik garandeer ook nog niet voor 100 procent dat ik terugkom. We gaan het zien. Ik ga er rustig over nadenken wat goed is voor mij en wat goed is voor Brazilië." Tite stapt op Bondscoach Tite is wel al opgestapt bij Brazilië. Dat bevestigde hij vlak na de pijnlijke uitschakeling in de kwartfinales van het WK tegen Kroatië. Na twee gemiste strafschoppen waren de Brazilianen uitgeschakeld. Kroatië benutte er vier. Specialist Neymar kwam niet eens aan het nemen van een penalty toe.

Tite, bondscoach van Brazilië - AFP

"Hij was aangewezen om de vijfde te nemen", verduidelijkte Tite. "Dat is vaak de beslissende penalty. Dan heb je iemand nodig van wie je echt zeker bent. Helaas hoefde hij niet meer in actie te komen." Tite had in februari al aangekondigd dat hij na het WK in Qatar zou stoppen bij Brazilië. Op de persconferentie benadrukte hij dat de uitschakeling na strafschoppen tegen Kroatië niet alleen zijn schuld was. "Ik begrijp dat ik de hoofdverantwoordelijkheid draag, ik ben geen hypocriet. Maar ik ben niet alleen verantwoordelijk, we zijn allemaal verantwoordelijk."

Kritiek Tite kreeg wel kritiek. Het spel van Brazilië werd onder meer ongeorganiseerd genoemd. De 61-jarige bondscoach deed dat af als onzin. "We hebben goed gespeeld en vooral na de rust de tegenstander voortdurend onder druk gezet. We hadden verdiend te winnen, maar waren in de slotfase wat onfortuinlijk. Dat gebeurt soms." Terugblikken op zijn loopbaan als bondscoach wilde Tite nog niet. "De geschiedenis bepaalt straks wel wat mijn waarde voor het voetbal van ons land is geweest." Tite stond sinds 2016 aan het roer bij Brazilianen. Op het WK in Rusland in 2018 sneuvelde hij ook in de kwartfinale. Toen was België met 2-1 te sterk.