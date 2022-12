Kroatië schakelt Brazilië na strafschoppen uit en staat in halve finales wereldkampioenschap

In de kwartfinale tegen de grote favoriet Brazilië was de stand na 90 minuten 0-0 en na verlenging 1-1. De Kroaten namen de strafschoppen vervolgens beter.

Ook de Brazilianen, die in laag tempo speelden, kregen geen echte mogelijkheden. Twee keer was er een versnelling van Vinínius Júnior die voor enige dreiging zorgde, maar echt gevaarlijk werd het niet. De eerste helft was er dan ook geen om lang aan terug te denken.

In de eerste helft was, tegen de verwachting in, Kroatië de betere ploeg. Waar de Kroaten wel een antwoord hadden op Neymar, hadden de Brazilianen dat niet op Luka Modric. De 37-jarige aanvoerder stuurde en dirigeerde zijn ploeg, zonder dat dat grote kansen opleverde.

Brazilië kwam na rust veel sterker uit de kleedkamer en dat leverde meteen al twee penibele situaties voor het Kroatische doel op. Doelman Dominik Livakovic moest eerst redding brengen toen verdediger Josko Gvardiol de bal bijna in eigen doel werkte, vervolgens waren er nog kansen voor Neymar (schot gekraakt) en Vinícius (redding Livakovic).

De VAR, Pol van Boekel, moest vervolgens nog in actie komen vanwege vermeend hands van Josip Juranovic, maar de Kroaten konden opgelucht ademhalen.

Kansen stapelen zich op

Waar Kroatië er niet in slaagde om voorin een vuist te maken, kreeg keeper Livakovic het steeds drukker. Neymar dook ineens op voor zijn doel, en even later stond Lucas Paquetá recht tegenover hem, maar beide malen redde Livakovic knap.

De kansen voor Brazilië stapelden zich op in de tweede helft: Neymar had een kwartier voor tijd een schietkans vanuit een lastige hoek, en Paquetá kon van een meter of elf uithalen na terugleggen van Rodrygo, maar telkens lag Livakovic in de weg.

Kroatië kon niets anders meer doen dan verdedigen en een Braziliaanse goal hing in de lucht. Maar die bleef in de reguliere speeltijd uit en de door de Kroaten gewenste verlenging volgde.

Neymar slaat toe

Daarin kreeg Kroatië, uit het niets, ineens een grote kans: Bruno Petkovic ontsnapte en gaf Marcelo Brozovic de kans om toe te slaan, maar hij schoot wild over.

In de blessuretijd van de eerste helft sloeg Brazilië dan toch toe via Neymar. De sterspeler combineerde dwars door het Kroatische strafschopgebied met Paquetá, omspeelde Livakovic en schoot de bal hard en hoog in het doel.