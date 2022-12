19 december als datum voor slavernij-excuus vooral praktisch

Het is geen symbolische dag, een "volstrekt willekeurige" datum zelfs, zeggen belanghebbenden. Waarom het kabinet aanstuurt op de datum 19 december als de dag om excuses aan te bieden voor het slavernijverleden blijft al weken in het midden. De afwegingen lijken vooral praktisch. Belangenorganisaties willen dat de excuses worden verplaatst naar een latere datum en de vraag is waarom dat niet gebeurt. Vandaag noemde premier Rutte één praktische overweging voor de datum, namelijk dat het kabinet de excuses wil maken vóór het herdenkingsjaar 2023. "De uitleg over waarom voor 19 december is gekozen, horen we niet zo overduidelijk van het kabinet zelf, omdat de officiële plannen ook nooit zijn bekendgemaakt", zegt politiek verslaggever Xander van der Wulp. Eind november lekte het plan uit. "Het is niet zo dat het kabinet niet wil luisteren naar mogelijke aanpassingen. Ze vinden zelf dat ze het heel secuur hebben voorbereid, maar dat de situatie door het lek is verpest."

Politiek verslaggever Xander van der Wulp: "Er zijn vier praktische redenen voor deze datum. Allereerst de excuses vóór het herdenkingsjaar, omdat het volgens het kabinet raar is om zo'n belangrijk jaar in te gaan zonder dat er stelling is genomen. Als de excuses al zijn gemaakt, kan volgend jaar op allerlei andere manieren stil worden gestaan bij het slavernijverleden. Daarnaast heeft de datum ook gewoon te maken met de agenda's. In december zijn minder dagen voorhanden om iets te plannen vanwege de feestdagen en beladen dagen, zoals 8 december (herdenking van de Decembermoorden in Suriname). Het kabinet wilde zeven bewindslieden op verschillende locaties hebben, dus dat zijn zeven agenda's waar rekening mee moet worden gehouden. De derde reden is dat het kabinet zich realiseert dat ze nooit iedereen tevreden kunnen stellen. Ze denken: nu we dit van plan zijn, laten we het dan maar snel doen. Dan hebben we het achter de rug. En gisteren tijdens het Catshuisoverleg werd nog een vierde reden genoemd: dít kabinet wil nu excuses aanbieden, dus omarm dat. De situatie is politiek zo onzeker; voor je weet zit er een ander kabinet en dan kan het wel eens op de lange baan worden geschoven."

De regering heeft nog nooit excuses aangeboden voor het slavernijverleden, maar wel al twee keer eerder spijt betuigd. In 2001 gebeurde dat voor het eerst door minister Roger van Boxtel op een anti-racismeconferentie van de Verenigde Naties in Zuid-Afrika. Hij zei toen dat "Nederland het grote onrecht erkent". Een tweede spijtbetuiging kwam in 2013. Toenmalig vicepremier Lodewijk Asscher zei tijdens de herdenking van 150 jaar afschaffing van de slavernij dat de Nederlandse regering "diepe spijt en berouw" had. Het kabinet heeft jarenlang vastgehouden aan die spijtbetuiging, en gezegd geen excuses te willen maken. 'Excuus' was ook een beladen term omdat Nederland hierdoor mogelijk juridisch aansprakelijk kon worden gesteld. Utrecht, Amsterdam en Rotterdam, evenals een aantal banken boden wel excuses aan.

Op 1 juli 2023 wordt herdacht dat het 150 jaar geleden is dat de slavernij in 1873 daadwerkelijk ophield te bestaan, tien jaar na de officiële afschaffing van de slavernij. Belangenorganisaties zien dit als dé dag waarop de excuses moeten worden uitgesproken. Gisteren werd dit op het Catshuis besproken tijdens een overleg tussen kabinetsleden en organisaties en betrokkenen uit het Caribisch deel van het Koninkrijk, Suriname en Nederland. Volgende week dinsdag is er weer zo'n overleg, ditmaal onder leiding van vicepremier Kaag.

In 2021 kwam het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden met de aanbeveling dat de Nederlandse Staat excuses moest aanbieden voor het slavernijverleden. Daarnaast moet Nederland volgens het advies erkennen dat de slavernij en slavenhandel misdrijven tegen de menselijkheid waren, en inzien dat de gevolgen van het slavernijverleden nog altijd voelbaar zijn. De commissie deed hier in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken onderzoek naar. Toch bleven excuses ook in 2021 uit.

Geen goede timing Ook een jaar later, op 1 juli dit jaar, zag het kabinet ondanks het advies nog af van het maken van excuses. De ministers zouden toen de timing niet goed vinden, vanwege de maatschappelijke onrust over stikstof en over de dalende koopkracht als een van de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. In de loop van dit jaar sloeg de stemming om. In augustus maakten Kamerleden een reis naar Suriname, Curaçao en Bonaire. Zij adviseerden het kabinet vervolgens om excuses te maken. Op 18 oktober sprak voor het eerst een meerderheid van de Tweede Kamer zich hier openlijk voor uit. Ook zei premier Rutte tijdens een bezoek aan Suriname dat volgend jaar in het teken moet staan van erkenning van het slavernijverleden. In deze video legt NOS op 3 meer uit over het slavernijverleden, en de discussie over de excuses: