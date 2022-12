Santos zegt dat Ronaldo 'niet blij was', maar zwijgt over reserverol tegen Marokko

"Elke coach stelt zijn team naar eigen inzicht samen en past de strategie aan de tegenstander aan. Dat is precies wat ik ga doen", was de coach cryptisch.

Santos durfde het in de vorige ronde aan om zijn superster tegen Zwitserland op de bank te laten beginnen. Zonder Ronaldo denderden de Portugezen over de Zwitsers heen (6-1). De vervanger van Ronaldo, Gonçalo Ramos, werd met drie goals de gevierde man. Weinig reden tot wisselen dus.

Fernando Santos heeft op de laatste persconferentie voor de kwartfinale niets losgelaten over zijn opstelling tegen Marokko. De bondscoach van Portugal zweeg dus ook over een eventuele basisplaats voor Cristiano Ronaldo zaterdagmiddag.

Portugal krijgt zaterdag (aftrap 16.00 uur) te maken met een stadion vol Marokkaanse supporters. Bondscoach Walid Regragui stuntte in de vorige ronde met zijn ploeg tegen Spanje en wil nu meer. "Het is een positief gevoel voor ons. Wij kunnen geschiedenis schrijven", zei Regragui.

"Hij was er om voor de hand liggende redenen niet erg blij mee", verklaarde Santos. "Ik heb mijn standpunt aan hem uitgelegd, hij accepteerde het. Elke speler die niet speelt, is niet gelukkig. Wij coaches moeten ermee dealen."

Ronaldo moest in de achtste finales voor het eerst sinds 2008 op de bank plaats nemen bij Portugal. De 37-jarige aanvaller viel in de 73e minuut pas in. Zijn rol als invaller zorgde voor de nodige speculaties.

"De euforie is voorbij, we zitten niet meer op een roze wolk. Nu willen we winnen van Portugal", vervolgde hij. "Wat we al hebben gepresteerd is goed, maar we willen nog meer. De spelers hebben nog geen zin om naar huis te gaan. Iedereen dacht te weten wie het WK zou gaan winnen, maar wij zijn hier ook nog."

De 47-jarige Regragui hoopt dat hij in de toekomst meer collega's van Afrikaanse komaf kan begroeten. Hij hoopt met het succes van Marokko de aanzet te hebben gegeven tot verandering. "We willen laten zien dat Marokko het verdient om hier te zijn. Dat Afrika het verdient om hier te zijn. Voetbal is mondiaal."

'Hoop weer op de bank'

De Marokkaanse bondscoach zei dat hij hoopt dat Portugal zonder Ronaldo aan de aftrap verschijnt. "We gaan tegen een van de beste ploegen in de wereld spelen. Ik weet niet of Ronaldo zal starten, maar ik hoop dat hij weer op de bank zit."