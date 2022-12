Personal trainer uit Leiden vestigt record met 956 burpees in een uur

De 26-jarige Habtamu Franke komt in het Guinness Book of Records met een wereldrecord burpees: hij deed in maart van dit jaar 956 herhalingen van de zware oefening in een uur en dat aantal komt nu in de boeken.

De burpee is beroemd en berucht in de sportwereld. Vanuit staande positie moet de sporter naar de vloer, om vervolgens na één keer opdrukken weer omhoog te springen. De hartslag loopt dan in korte tijd snel op. Bij de variant die Franke deed moesten zijn armen ook iedere keer gestrekt worden, om vervolgens het lichaam weer in push-up positie te brengen.

Overigens heeft de personal trainer deze week al een poging gedaan om zijn eigen prestatie te overtreffen met een nog zwaardere variant, waarbij de borst ook de grond moet raken. Daarvan deed Franke er 986 in een uur. Die poging moet nog worden goedgekeurd door het Guinness Book of Records.

Grenzen van lichamelijke kracht

Franke zegt ervan te houden om de grenzen van zijn lichamelijke kracht op te zoeken. "Ik wil kijken waartoe het menselijk lichaam in staat is en bewijzen dat het onmogelijke mogelijk is", zegt hij.

Om tot bijna duizend burpees in een uur te komen traint hij de oefening twee keer per week gedurende een half uur. Op de andere dagen doet hij veel kracht- en conditietraining.

Over een volgende recordpoging denkt hij nog na. Mochten anderen de ambitie hebben, raadt hij aan te beginnen bij het begin. "Begin gewoon bij één en bouw het dan op."