Drie huizen in Den Bosch door brand verwoest, bewoonster ademt rook in

Bij een grote brand in Den Bosch zijn vanochtend drie huizen verwoest. De bewoonster van het huis waar de brand ontstond, heeft rook ingeademd en is naar het ziekenhuis gebracht. Ook een hond kreeg rook binnen, een kat kwam om het leven.

De brand ontstond volgens Omroep Brabant in een kachel in de woonkamer van een van de huizen. Ook twee naastgelegen woningen raakten zwaar beschadigd en zijn onbewoonbaar verklaard.

Het zijn volgens de omroep oude woningen met houten balken in het plafond. Hierdoor zou het vuur zich snel hebben verspreid. De gewonde hond heeft zuurstof toegediend gekregen. Een andere kat is spoorloos. Het is niet duidelijk of dit dier de brand heeft overleefd.

'Keuken kon ik niet meer zien door alle rook'

Een bewoonster rook vanmorgen een brandlucht toen ze boven was. "Ik ging meteen naar beneden, want ik dacht dat er misschien iets met mijn keuken was. Maar de keuken kon ik al niet meer zien door alle rook", vertelt ze aan Omroep Brabant. De voorkant van haar woning raakte door de brand beschadigd.

De rook heeft ook schade aangericht in woning aan de andere kant van het huis waar de brand ontstond. De bewoonster weet nog niet waar ze aan toe is: "De aanbouw is gedeeltelijk weg en ik mag mijn huis niet meer in. Straks hoor ik waar ik de komende dagen heen kan. Ik denk een hotel of zo."