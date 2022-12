Vanavond op tv: 'Grote risico's bij steun aan strijders' • CEO Essent over prijsplafond • Rusland gooit oppositie achter tralies

De Tweede Kamer had op het onafhankelijke onderzoek aangedrongen na publicaties van Trouw en Nieuwsuur. Die onthulden in 2019 dat verschillende strijdgroepen die Nederlandse steun kregen, mensenrechten schonden en samenwerkten met terroristen.

De regering nam grote risico's met een steunprogramma aan Syrische strijdgroepen. Dat schrijft een onderzoekscommissie, die zegt dat het ministerie van Buitenlandse Zaken "als het ware boven het eigen gewicht heeft gebokst". Het is onduidelijk waar de steun, miljoenen euro's aan materiaal, is terechtgekomen en hoeveel groeperingen er zijn gesteund.

Hoe bereiden energiebedrijven zich voor op deze nieuwe situatie? En wat vinden zij van de regeling? We bespreken het in de studio met Resi Becker , bestuursvoorzitter van energieleverancier Essent.

Het is na een lang traject van onderhandelingen eindelijk definitief: vanaf 1 januari komt er een prijsplafond voor gas en elektriciteit. Dat betekent dat er vanaf die datum een maximale prijs per m3 gas en kWh stroom geldt en dat energiebedrijven maar tot een bepaalde marge winst mogen maken.

Oppositiepoliticus cel in voor verspreiden 'nepnieuws'

De Russische oppositiepoliticus Ilja Jasjin heeft volgens de rechtbank in Moskou nepnieuws verspreid en krijgt daarvoor een celstraf van 8,5 jaar. Volgens de rechtbank heeft hij met dit nepnieuws het Russische leger in diskrediet gebracht.

Jasjin is niet de eerste die om die reden de gevangenis in moet. Kort na de Russische invasie voerde Moskou een wet in die volgens critici gebruikt wordt om tegenstanders de mond te snoeren. We spreken erover met correspondent Iris de Graaf.