Democraten verliezen zetel in senaat na vertrek senator, meerderheid niet in gevaar

De Amerikaanse senator voor Arizona Kyrsten Sinema vertrekt per direct uit de Democratische Partij. Ze gaat door als onafhankelijk lid van de Senaat. Daarmee komt de meerderheid die de Democraten in deze kamer van het Amerikaanse parlement hebben niet meteen in gevaar. Maar bij belangrijke wetsvoorstellen wordt het wel krap.

Bij de tussentijdse verkiezingen, waarin de Democraten verrassend een kleine winst boekten, kwamen de Democraten uit op 51 zetels, tegenover 49 voor de Republikeinen, inclusief twee onafhankelijken.

'Gewone Amerikaan is de verliezer'

In een open brief in de Arizona Republic schrijft Sinema dat politici tegenwoordig meer gericht zijn op het ontkennen van de overwinning van de tegenstander dan op het verbeteren van het leven van de Amerikanen. "De gewone Amerikaan is zo de verliezer", zegt Sinema.

Ze is niet de eerste onafhankelijke senator. Angus King (Maine) en Bernie Sanders (Vermont) zijn ook geen lid van de Democratische partij, maar stemmen wel doorgaans democratisch. Sinema weigerde expliciet te zeggen dat ze hetzelfde zou doen. Wel zei ze dat ze niet van plan is om de Senaat op zijn kop te zetten. Mocht ze niet met de Democraten meestemmen en de stemmen staken, dan geeft de stem van vicepresident Kamala Harris de doorslag.

Kyrsten Sinema heeft Nederlandse wortels. Haar betovergrootvader vertrok in de 19e eeuw vanuit het Friese Bitgum naar de VS.