Politicus krijgt jaren cel voor verspreiden 'nepnieuws' over Russische leger

In een schriftelijke verklaring op sociale media noemt Jasjin zijn veroordeling een "hysterisch vonnis" waarmee de autoriteiten iedereen bang willen maken. "In feite tonen ze alleen maar hun zwakte. Sterke leiders zijn kalm en zelfverzekerd, en alleen zwakke proberen iedereen de mond te snoeren, om elk meningsverschil uit te bannen."

In april besteedde Jasjin in een live-uitzending op Youtube aandacht aan verhalen in westerse media over de misdaden in de Oekraïense plaats Boetsja. Daar werden tientallen lijken aangetroffen nadat het Russische leger zich had teruggetrokken. Jasjin twijfelde openlijk aan de officiële Russische lezing dat de foto's van burgerslachtoffers in de straten van deze voorstad van Kiev gemanipuleerd zijn.

De Russische oppositiepoliticus Ilja Jasjin heeft volgens de rechtbank in Moskou nepnieuws verspreid en krijgt daarvoor een celstraf van 8,5 jaar. Volgens de rechtbank heeft hij met dit nepnieuws het Russische leger in diskrediet gebracht.

Kort na de Russische invasie voerde Moskou een wet in die volgens critici gebruikt wordt om tegenstanders de mond te snoeren. Iedereen kan worden vervolgd die nepnieuws zou verspreiden waarmee de strijdkrachten in diskrediet zouden worden gebracht.

Een collega van Jasjin kreeg deze zomer een celstraf van zeven jaar omdat hij de oorlog een oorlog noemde. Veel politici en journalisten zijn vanwege de wet het land ontvlucht.

Eerder deze week zei Jasjin, die werkte in de gemeentepolitiek in Moskou, dat hij nooit zou vluchten. "Het is beter om tien jaar achter de tralies door te brengen als een eerlijk man, dan in stilte te branden, beschaamd over het bloed dat je regering heeft vergoten."

Populair op sociale media

Naast zijn politieke werk runt Jasjin een populair Telegramkanaal. Zijn YouTubekanaal heeft meer dan 1,2 miljoen abonnees. Daar deelt hij veel video's, sinds februari veelal met kritiek op het Russische optreden in Oekraïne.

Volgens Jasjin is de naam Poetin nu verbonden met de woorden dood en vernietiging. De Russische president heeft velen naar een "monsterlijke oorlog" gestuurd, schrijft hij op Twitter. "Velen zullen verlamd en gek worden van wat ze hebben gezien en meegemaakt. Voor jou zijn het gewoon statistieken van verliezen, getallen in kolommen, maar voor veel gezinnen is het de ondragelijke pijn van het verlies van echtgenoten, vaders en zonen. U ontneemt de Russen hun huis."