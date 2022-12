Nieuw puntensysteem voor betaalbare huurwoning middeninkomens

Het is de bedoeling dat het nieuwe systeem over een jaar ingaat, op 1 januari 2024. Het geldt alleen voor nieuwe huurcontracten.

Dat is de grens tot waar de bescherming van de huurprijs gaat. Mensen met een middeninkomen of hoger zijn nu nog aangewezen op de vrije markt, waar vaak woekerprijzen worden gevraagd.

Volgens minister De Jonge zijn de huren per vierkante meter in de vrije sector sinds 2013 met 25 procent gestegen. Met name in de steden is huren daardoor niet meer haalbaar voor mensen met een middeninkomen.

"Terwijl daar juist een groot tekort is aan leraren, verpleegkundigen en politieagenten. Juist voor deze mensen moet een betaalbaar segment overblijven in de huidige krappe markt", zegt De Jonge.

Hij gaat ervan uit dat de huurprijs van ruim 300.000 woningen die nog onder de vrije sector vallen, na de invoering van het nieuwe systeem met gemiddeld 190 euro omlaag gaat.

Verhuurders die toch nog te hoge huren vragen, riskeren vanaf 2024 een boete.