Dalende huizenprijzen zijn risico voor Nederlandse economie, waarschuwt IMF

De dalende huizenprijzen kunnen tot problemen leiden in de Nederlandse economie. Daarvoor waarschuwt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dat de risico's voor de Nederlandse economie heeft doorgelicht.

Sinds deze zomer zijn de huizenprijzen in Nederland aan het dalen, na jaren waarin de prijzen snel opliepen.

Het IMF waarschuwt dat (in combinatie met een mogelijke economische crisis) huishoudens in problemen kunnen komen. Zo gaat bij een kwart van de afgesloten hypotheken de rente ergens in de komende vijf jaar waarschijnlijk omhoog. Huishoudens zitten dan met hogere lasten en een huis dat mogelijk in waarde daalt.

Het IMF raadt de overheid aan om alert te zijn op problemen die daardoor kunnen ontstaan. Al jarenlang wijst het IMF op de Nederlandse woningmarkt als zwakke schakel in de economie, omdat de schulden van huishoudens vanwege de afgesloten hypotheken relatief hoog zijn.

Energieplafond

In het rapport over de Nederlandse economie zegt het IMF dat er ruimte is voor de Nederlandse overheid om meer te lenen. De schuld ten opzichte van de omvang van de economie is nog altijd relatief laag.

Wel is het IMF kritisch over het prijsplafond voor energie dat op 1 januari wordt ingesteld. Weliswaar worden veel huishoudens daarmee geholpen in hun energiekosten, maar het helpt ook mensen die de hulp niet nodig hebben. Het IMF waarschuwt dat het prijsplafond de inflatie aanwakkert, omdat mensen dankzijn de financiële tegemoetkoming relatief meer geld hebben om te besteden. Ook neemt het de prikkel om energie te besparen deels weg en zijn de kosten van het energieplafond relatief hoog.

Daarom pleit het IMF voor gerichtere maatregelen. Dat de tijdelijke verlaging van de energiebelasting die voor iedereen gold op 1 januari wordt afgeschaft, ziet het IMF daarom als een goede stap.

Eerder deze week pleitte het Centraal Planbureau ervoor om voor 2024 met een alternatief te komen voor het prijsplafond.