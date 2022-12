Kabinet wil reclame inperken die kinderen verleidt tot ongezond eten

Het kabinet wil op kinderen gerichte reclame voor ongezonde voeding terugdringen. Staatssecretaris Van Ooijen komt met een wet die deze 'kindermarketing' moet tegengaan. Volgens hem is er tot nu toe te weinig terechtgekomen van afspraken met bedrijven daarover op vrijwillige basis.

Hij wil dat het in de toekomst bijvoorbeeld niet meer mogelijk is om op chocoladerepen of op ongezonde toetjes afbeeldingen van Disney-figuren te zetten.

Verder wil de staatssecretaris het makkelijker maken voor gemeenten om op bepaalde plekken fastfoodketens te weren. Het gaat dan onder meer om de omgeving van scholen of om wijken met een onevenredig groot aanbod van fastfood. "Gemeenten kunnen nu alleen maar sturen op ruimtelijke ordening en bijvoorbeeld bepalen of een zaak open is of niet, maar ze kunnen binnenkort ook kiezen in het voedselaanbod."

Van Ooijen kondigde eerder dit jaar al aan dat hij de juridische opties voor deze maatregelen in kaart zou brengen. Hij benadrukt dat mensen zelf moeten kunnen beslissen wat ze eten en drinken. 'Maar die vrije keuze staat enorm onder druk door slimme marketing en een steeds verder groeiend aanbod van fastfood overal om ons heen. Daar wil het kabinet tegenwicht aan bieden."

Helft van de volwassenen heeft overgewicht

De staatssecretaris maakt zich zorgen over het grote aantal mensen met overgewicht. Volgens hem is de helft van de volwassenen te zwaar en kampt een op de zes kinderen met overgewicht (in sommige wijken een op de drie).

Het kabinet wil op allerlei manieren gezond eten, sporten en bewegen stimuleren. Er komen bijvoorbeeld meer 'gezonde schoolkantines', er wordt gewerkt aan betere wandel- en fietsroutes naar scholen en aan meer samenwerking tussen scholen en sportclubs. Verder wil het kabinet mensen met obesitas ondersteunen en helpen gezonder te leven.