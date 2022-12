Prijsplafond energie voor consumenten definitief van start op 1 januari

Het prijsplafond voor gas en elektriciteit wordt definitief van kracht op 1 januari. Het kabinet heeft de uitwerking van de afspraken met de energiebedrijven naar de Tweede Kamer gestuurd. Voor mensen met blokverwarming of blokelektriciteit is er nog geen oplossing. Er wordt "met spoed" aan een aparte regeling gewerkt.

Het tijdelijke prijsplafond geldt heel volgend jaar voor alle huishoudens en andere afnemers met een kleinverbruikersaansluiting op het elektriciteits- en gasnet of een aansluiting op een warmtenet. Mensen hoeven zelf niets te ondernemen, de energiebedrijven voeren de regeling uit.

De prijs- en verbruiksplafonds zijn zoals het kabinet eerder heeft aangekondigd: 1,45 euro per m3 gas tot een jaarverbruik van 1200 m3 en 0,40 euro per kilowattuur kWh stroom tot een jaarverbruik van 2900 kWh. Voor huishoudens die op een warmtenet zijn aangesloten is het 47,38 euro per gigajoule (GJ) tot een jaarverbruik van 37 GJ.

Overwinsten

Om te voorkomen dat energiebedrijven overwinsten maken, wordt per energiebedrijf vooraf de maximale winstmarge vastgesteld. Voor energiebedrijven die gas en elektriciteit aan consumenten moeten gaan leveren voor een lagere prijs dan ze er zelf voor betaald hebben is er subsidie.

De Europese Commissie heeft nog geen groen licht gegeven voor deze vormen van staatssteun, maar het kabinet heeft "goede hoop" dat de formele goedkeuring uiterlijk 15 december binnen is.