Bij een schietpartij in Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt. Een of twee daders zijn op de vlucht geslagen, meldt de politie.

De schietpartij was vanmiddag aan de Rodenburgstraat in Rotterdam-Overschie, in het noordwesten van de stad. Voor het incident rukten zeker tien ambulances uit, schrijft Rijnmond. Hoe de gewonden eraan toe zijn, is niet bekend, zegt de politie.

Omstanders zeggen tegen Rijnmond dat meerdere straten in de omgeving zijn afgezet.