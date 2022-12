'Oranje-analist' Ultee: 'Argentinië heeft achterin paar moordenaars staan'

Sjors Ultee, de kersverse trainer van SC Cambuur, is tijdens het WK voetbalanalyticus voor de NOS. Hij neemt op wedstrijddagen van het Nederlands elftal de tegenstander onder de loep op NOS.nl en in de NOS-app. In de kwartfinales stuit Oranje vanavond om 20.00 uur op Argentinië. Ultee verwacht een spannende, maar niet per se een open wedstrijd, met een cruciale rol voor de val van Oranje. Wat kunnen we van Argentinië verwachten? Argentinië verloor de openingswedstrijd, maar is sindsdien redelijk op dreef. Wat is jouw beeld van het team? "Iedereen was erg onder de indruk van de nederlaag tegen Saudi-Arabië, maar de Argentijnen hebben zich daar knap van hersteld, zonder dat ze zoveel indruk hebben gemaakt als bijvoorbeeld Frankrijk of Brazilië." "Het team telt echt veel goede spelers, maar het valt of staat nog altijd met Lionel Messi. Aan de ene kant vervelend voor een ploeg, aan de andere kant is het natuurlijk wel lekker dat die speler toevallig de beste voetballer ter wereld is."

Sjors Ultee - ANP

"Hij kan een half uur niet aan de bal komen en niets doen, maar eenmaal aan de bal is het gelijk raak. Dat is zo lastig aan het afstoppen van Messi. Je kan het 89 minuten goed doen, maar dat ene minuutje maakt vaak het verschil." De sterke punten van Argentinië, is dat dan alleen Messi? "Het is meer dan dat. Als je maar één sterke speler hebt, zie België, dan wordt het ook niets. Argentinië heeft achterin bijvoorbeeld een paar moordenaars staan." "Maar wat het wel is: Nederland wordt geroemd omdat het team beter is dan het individu. Bij Argentinië is het juist andersom: daar is het individu beter dan het team. Niet alleen wat Messi betreft, maar bijvoorbeeld ook bij het druk zetten. Het is geen team dat bijzonder druk zet, ze zakken juist graag in." "Maar ze kunnen er dan ook opeens uitvliegen. Zoals bij de tweede goal die ze tegen Australië maakten. Dan zie je ze opeens druk zetten, Australië raakt in de stress, en het is 2-0." Bekijk het tweede doelpunt van Argentinië in de achtste finale tegen Australië:

Argentinië komt in de achtste finale van het WK tegen Australië in de 57ste minuut op een 2-0 voorsprong door een goal van Julián Álvarez - NOS

"Dat zie je ook in de opbouw terug. Ze hebben best een trage opbouw, waarbij ze de bal veel rondspelen. Tot er opeens een goede speler aan de bal komt, en dan hebben ze twee of drie passes nodig om voor de keeper te staan. Ze zijn daardoor onvoorspelbaarder dan Nederland." Maar wij hebben de provocerende pressing! Gaat dat werken tegen Argentinië? "Dat gaat interessant worden. Nederland wil graag die val opzetten, waarin ze de tegenstander uitlokken de bal juist door het midden te spelen. Waar Nederland dan met drie, vier mensen omheen staat, die de bal kunnen veroveren. Je nodigt de tegenstander uit de bal in de as te spelen, onze val klapt dicht en we kunnen counteren. Oranje heeft dat een paar keer echt goed gedaan." "Dat is die provocerende pressing van Van Gaal. Het grappige is nu dat Argentinië juist graag de bal door het midden speelt. Dus onze val kan prima werken, maar kan ook juist onze dood worden. Want als Messi op zo'n moment aan de bal komt en de val klapt niet goed dicht of hij ziet toch een openingetje, dan kunnen ze alle kanten op." Analyticus Hedwiges Maduro legde zondag uit wat Van Gaals provocerende pressing inhoudt:

In NOS Studio WK 22 legt de oud-international uit wat provocerende pressing betekent, de beoogde manier van druk zetten bij het Oranje van Louis van Gaal. - NOS

"De Argentijnen laten het initiatief veelal aan de tegenstander. Zelfs tegen Australië speelden ze 5-3-2. Daarmee krijg je de kans om het spel aan de bal te verbeteren, wat Van Gaal zo graag wil. Zij zullen ons de kans geven om te voetballen, maar zij willen natuurlijk ook juist graag dat wij daarbij fouten maken. "In het druk zetten vind ik ze als team niet goed fungeren. Ze verdedigen individueel. Eén speler pakt een drukmoment en de rest volgt, in de hoop dat het goed gaat. Het gaat veel minder vanuit de organisatie."