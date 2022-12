Van Huffelen niet gerustgesteld na gesprek over privacyschending TikTok

Staatssecretaris Van Huffelen maakt zich grote zorgen over de privacyregels van TikTok, waardoor informatie over kinderen in handen van de Chinese overheid kan komen. Dat heeft ze vertegenwoordigers van het bedrijf vanmorgen in een gesprek laten weten.

Na afloop zei ze dat het bedrijf toegeeft dat het op dit moment niet aan alle regels voldoet en dat het beterschap belooft. Het wil onder meer een stappenplan met verbeterpunten opstellen, waar het kabinet inzage in krijgt.

Dat heeft haar niet gerust gesteld: "Ik denk dat het vooral belangrijk is dat ze niet alleen beloven dat ze aan de regels gaan voldoen, maar dat ze dat ook bewijzen. En daar gaan we de komende tijd goed zicht op houden."

Verslavende app

Van Huffelen wijst erop dat TikTok een verslavende app is, waar kinderen heel veel tijd aan spenderen. Ook verschijnen er soms nog filmpjes op die volgens haar niet onder de ogen van kinderen zouden moeten komen.

Er is nieuwe Europese regelgeving voor sociale media in aantocht, de Digital Service Act, waarin dingen komen te staan over de bescherming van kinderrechten, leeftijdsgrenzen en het weren van schadelijke content. Een deel daarvan gaat komend jaar al in, en de rest in 2024.

Tot die tijd doet Van Huffelen een beroep op ouders. "Ik vind het heel erg belangrijk dat zij goed meekijken naar wat hun kinderen online doen. Want we weten dat de bescherming van dit soort platforms op dit moment helemaal niet perfect is. Ik zou heel goed zorgen dat je kinderen geen toegang krijgen tot filmpjes, waarvan jij niet wilt dat zij die te zien krijgen."