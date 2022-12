Talent Westenbroek terug op het ijs met bredere schoen en nog zonder verwachtingen

Hij had zich de eerste maanden van het schaatsseizoen anders voorgesteld. Als snelste Nederlander op de 500 meter kwalificeerde Stefan Westenbroek zich eind oktober voor de wereldbekercyclus, maar hij kon er nog geen meter in rijden. Een week na het kwalificatietoernooi kreeg Westenbroek tijdens een krachttraining een halter op de grote teen van zijn linkervoet. De klap veroorzaakte een breuk die schaatsen een paar weken onmogelijk maakte. "Ik kan nu alles weer en bij het schaatsen heb ik er geen last van. Dat vond ik het allerbelangrijkste, pijnvrij kunnen rijden." Bredere schoen De wereldbekers in Stavanger en Heerenveen gingen aan hem voorbij, maar dankzij een aangepaste schoen is Westenbroek weer schaatsfit. Zaterdag rijdt hij de 500 meter in Calgary, bij de derde wereldbeker van de winter. "Mijn teen was heel dik, dus we hebben wat aan mijn schoen gedaan. Aan de voorkant is hij wat breder is geworden, maar daar merk ik eigenlijk niks van." Bekijk hieronder in de carrousel het programma van de wereldbeker:

De 20-jarige Westenbroek is bezig aan zijn tweede seizoen bij Reggeborgh. Vorig jaar reed hij al eens twee 500 meters in de wereldbeker, eveneens in Calgary. Zijn startplaats had hij toen nog te danken aan de afmelding van andere Nederlandse rijders, met het oog op de Olympische Spelen. Dit seizoen heeft Westenbroek zijn wereldbekerticket helemaal zelf verdiend. Al op de eerste dag van oktober toonde hij zijn vorm, door bij het NK voor clubs de eerste 34'er van zijn carrière te rijden.

Afbeelding ter illustratie - Instagram/stefanwestenbroek

Zijn 39,94 was de snelste seizoenstijd van een Nederlander aan de vooravond van het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker. Daar verbeterde hij zijn eigen toptijd tot 34,87 en bleef hij alle concurrenten voor. Olympiërs Merijn Scheperkamp en Hein Otterspeer en ook viervoudig Nederlands kampioen Dai Dai N'tab kwamen niet aan Westenbroeks tijd. Maar laten zien wat hij internationaal waard is, dat lukte niet, door die halter. "Ik heb het er de eerste dagen wel moeilijk mee gehad. Je kan niks en het doet pijn. En je denkt: hoe lang gaat dit duren?" Bekijk hieronder een reportage met Westenbroek, kort na het trainingsongeluk:

Stefan Westenbroek plaatste zich vrijdag op de 500 meter voor de eerste wereldbekerwedstrijd, maar liet vervolgens een halter op zijn teen vallen. - NOS

"Ik ben wel fit gebleven, maar niet op de schaats. Na een paar dagen kon ik alweer krachttraining doen en fietsen. In de week van de wereldbeker Heerenveen heb ik weer geschaatst." "Dat ging best oké, maar we hebben besloten om rustig aan te doen. Ik hoef niet mee te doen om '35-hoog' te schaatsen. Ik denk dat dat de goede beslissing is geweest, zodat ik nu fit mee kan doen." Toch naar alle wedstrijden gekeken "Ik heb alles wel gezien, maar dat was wel moeilijk, want je wil er zelf ook graag staan." In Heerenveen pakte Scheperkamp wereldbekerbrons in 34,69, een kleine twee tienden onder de tijd van Westenbroek. De gedachte 'wat als ik daar had kunnen rijden' spookte echter niet door zijn hoofd. "Ik was op het kwalificatietoernooi sneller, maar dat zegt niet dat je twee, drie weken erna ook sneller bent. Merijn rijdt 34,6, dat heb ik ook nog nooit gereden. Het is gewoon knap van hem." Bekijk hieronder in de carrousel de wereldbekerselectie voor komend weekeinde: