'Hurtful' en 'nasty': Britse kranten halen uit naar docuserie Harry & Meghan

"So Hurtful!", "Harry the nasty" en "een onbeschaamd eenzijdig verhaal vol halve waarheden". Op de voorpagina's van de Britse kranten waren vanochtend weinig positieve geluiden te vinden over de gisteren verschenen Netflixdocumentaire Harry & Meghan.

In de serie met zes afleveringen, waarvan gisteren de eerste drie online kwamen, vertellen de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan onder meer over hun negatieve ervaringen met de roddelpers en hun besluit om afstand te nemen van het Britse koningshuis. Vooraf werd met grote spanning naar de documentaire uitgekeken, maar in de eerste drie afleveringen borduurt het koppel vooral voort op wat zij eerder vertelden in een interview bij Oprah Winfrey.

Toch is de serie volgens verschillende Britse kranten behoorlijk pijnlijk. Het Britse koningshuis is volgens Daily Express "deeply upset" door de beschuldigingen in de serie. Ook Daily Mail schrijft dat bronnen binnen het koningshuis boos zijn over de kritiek op de recent overleden koningin Elizabeth. De serie wordt volgens de krant door het koningshuis gezien als een "aanval op de nalatenschap van de koningin".