Voor vierde keer in twee jaar verwaarloosde dieren gevonden in woning Bergen

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) heeft opnieuw verwaarloosde dieren weggehaald bij een huis in de Limburgse gemeente Bergen. Het is de vierde keer in twee jaar tijd dat de LID op dit adres heeft ingegrepen.

Afgelopen vrijdag zijn vier honden, dertien vogels, vijf kippen, bijna zeventig vissen en twee gerbils in bewaring genomen.

Bij de bewoners zijn de afgelopen jaren al veel dieren weggehaald, omdat ze niet goed verzorgd werden volgens de LID. "Ze stoppen gewoon niet", zei een woordvoerder eerder tegen 1Limburg.

Afgelopen juli werd er nog ingegrepen. Toen ging het om verwaarloosde honden, cavia's, muizen, vogels, vissen en amfibieën. Honden zaten onder de vlooien, vissen en amfibieën verbleven in vervuild water en andere dieren zaten in vervuilde kooien.

Blijven dieren in huis nemen

"Ondanks zeer hoog oplopende bestuursrechtelijke sancties, een eerder proces-verbaal van de politie en vele waarschuwingen blijven ze dieren in huis nemen", zegt de LID.

Politie en de LID hebben de gemeente verzocht om in te grijpen, bijvoorbeeld door hulpverlening te bieden.