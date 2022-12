Nederland-Argentinië op het WK: van bal op de paal tot Bergkamps voltreffer

Van de bal op de paal van Rob Rensenbrink tot de vlammende voltreffer van Dennis Bergkamp in Marseille en van de gemiste strafschop van Wesley Sneijder tot de vernedering in 1974 in Gelsenkirchen. N Nederland en Argentinië hebben een rijke historie als het gaat om onderlinge wedstrijden op het WK. Vanavond wordt daar in Qatar in de kwartfinales van het huidige WK een nieuw hoofdstuk aan toegevoegd. Vijf ontmoetingen In totaal speelde Oranje negen keer tegen 'La Albicelestes', vijf keer op een WK, vier keer vriendschappelijk. Slechts een keer wist Argentinië te winnen van Nederland, al was dat wel de pijnlijkste nederlaag voor Nederland: de WK-finale van 1978.

Afbeelding ter illustratie - NOS

Door de jaren heen waren er buiten 1978 flink wat mooie momenten te beleven voor Oranje tegen Argentinië. Vier keer werd er gewonnen en twee keer werd het gelijk. Voor de tiende ontmoeting tussen de twee landen nemen we de voorgaande WK-edities onder de loep. 1974: totaalvoetbal scoort erop los Op 26 mei 1974 ontmoeten beide landen elkaar voor het eerst. Een kleine drie weken voordat Oranje het op moet nemen tegen Uruguay in de eerste groepswedstrijd van het WK in Duitsland is het olympisch stadion in Amsterdam het decor voor een vriendschappelijk duel. Nederland wint met 4-1 en is klaar voor het WK. Precies een maand later treffen beide landen elkaar weer. Op het WK in Duitsland hebben Nederland en Argentinië het geschopt tot de tweede ronde waar een finaleplek voor de groepswinnaar wacht. Gelsenkirchen is deze keer de plaats van handeling en ook nu weet Oranje vier keer te scoren.

Een korte samenvatting van de wedstrijd tussen Nederland en Argentinië op het WK van 1974 in Duitsland. - NOS

Nederland wint met 2-0 van Oost-Duitsland en Brazilië om vervolgens in de finale met 2-1 onderuit te gaan tegen West-Duitsland. 1978: Rensenbrink op de paal Vier jaar later krijgt Nederland een herkansing op de wereldtitel wanneer in Argentinië het WK wordt gehouden. In een toernooi zonder Johan Cruijff en Willem van Hanegem reiken de mannen van de Oostenrijkse bondscoach Ernst Happel weer tot de finale, waarin het gastland wacht. In Buenos Aires staat het na doelpunten van Mario Kempes (Argentinië) en Dick Nanninga (Nederland) na 90 minuten 1-1. Rob Rensenbrink krijgt in de slotminuten nog een geweldige kans op de winnende treffer, maar zijn inzet belandt op de paal. Uiteindelijk moet een verlenging de beslissing brengen.

Een korte samenvatting van de wedstrijd tussen Nederland en Argentinië op het WK van 1978 in Argentinië. - NOS

Eerst is het Kempes die Nederland vier jaar na de verloren WK-finale in Duitsland nogmaals in rouw onderdompelt. Daniel Bertoni bepaalt uiteindelijk de eindstand op 1-3. 1998: Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp! 4 juli 1998. Een dag die bij veel voetballiefhebbers in het geheugen gegrift staat. Het is de dag waarop Nederland zich voor het eerst sinds 1978 weer tot de beste vier landen van de wereld mocht rekenen na een 2-1 zege op Argentinië.

Een korte samenvatting van de wedstrijd tussen Nederland en Argentinië op het WK van 1998 in Frankrijk. - NOS

Het is de dag waarop Dennis Bergkamp een van zijn mooiste interlandtreffers ooit maakt, tv-commentator Frank Snoeks uitroept 'Naar de halve finale, dat kan niet meer fout!', Frank de Boer een van zijn mooiste passes ooit aflevert en radiocommentator Jack van Gelder zijn wereldberoemde commentaar geeft. 2006: gelijkspel in 'poule des doods' Bij het WK in 2006 is Nederland ingedeeld in de zogeheten 'poule des doods'. Met sterke landen als Servië en Montenegro, Ivoorkust en Argentinië is het op voorhand maar de vraag of Nederland zich kan plaatsen voor de achtste finales in Duitsland. Oranje wint de eerste groepswedstrijd met 1-0 van Servië en Montenegro en de tweede met 2-1 van Ivoorkust. Daarmee is plaatsing voor de volgend ronde een feit en kan bondscoach Marco van Basten spelers sparen.

Een korte samenvatting van de wedstrijd tussen Nederland en Argentinië op het WK van 2006 in Duitsland. - NOS

Het is de eerste keer dat de dan 18-jarige Lionel Messi een wedstrijd speelt tegen Oranje. Hoewel beide ploegen tot grote kansen komen, wordt er niet gescoord. 2014: strafschoppen versperren weg naar finale Acht jaar geleden troffen Nederland en Argentinië elkaar voor het laatst. Op het WK in Brazilië strandde de ploeg van bondscoach Louis van Gaal in de halve finales na het nemen van strafschoppen.

Een korte samenvatting van de wedstrijd tussen Nederland en Argentinië op het WK van 2014 in Brazilië. - NOS

Hoewel de belangen een stuk groter waren dan in 2006, kwamen beide ploegen ook in dit duel tot grote kansen, zij het spaarzaam. Zo schoot Gonzalo Higuain van dichtbij in het zijnet en zag Robben een inzet maar net gekeerd worden door een uitschuifbeen van Javier Mascherano. In de strafschoppenserie ging het vervolgens mis voor Oranje. Ron Vlaar miste de eerste strafschop en na een misser van Wesley Sneijder was de finale uit zicht. Maxi Rodríguez bezegelde vervolgens het lot van Oranje.