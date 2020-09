Ten Hag wil Dest niet kwijt: 'Dan wordt het achterin wat dunnetjes'

Ajax-trainer Erik ten Hag en Sergiño Dest, vorig seizoen na afloop van het Champions League-duel met Getafe - Pro Shots

Trainer Erik Ten Hag hoopt dat Sergiño Dest bij Ajax blijft, hoewel de belangstelling van Bayern München steeds concretere vormen aanneemt. "Ik wil niet dat hij gaat, maar ik heb niet overal invloed op", zei Ten Hag op de persconferentie voor het eredivisieduel met RKC Waalwijk. Volgens de Duitse krant Bild is de 19-jarige Dest persoonlijk al akkoord met Bayern München, dat 15 miljoen euro zou overhebben voor de rechtsback. Voor Ajax is dat bedrag vooralsnog echter te laag. "Ik wil niet dat hij gaat", zei Ten Hag herhaaldelijk. "Maar mocht het gebeuren, dan wordt het achterin wel wat dunnetjes en moeten we kijken naar een vervanger." Meer buitenlandse belangstelling Dest zou de vierde basisspeler zijn die Ajax gaat verlaten, na Hakim Ziyech (Chelsea), Donny van de Beek (Manchester United) en Joël Veltman (Brighton & Hove Albion). Voor André Onana en Nico Tagliafico is ook buitenlandse belangstelling. "Het is mooi dat er wederom een Ajax-speler uit de eigen gelederen in de belangstelling staat van de allergrootste clubs", zei Ten Hag. "Nadeel is dat je als coach elke keer opnieuw kunt beginnen. Op een gegeven moment wil je weten waar je aan toe bent. Straks begint de Champions League, dan wil je een ingespeeld team hebben."

Het duel tussen Ajax en RKC Waalwijk is zondag om 16.45 uur in de Johan Cruijff Arena. De wedstrijd is bij de NOS live te volgen via een liveblog op NOS.nl en de NOS-app en via Langs de Lijn op NPO Radio 1. De samenvatting is zondagavond om 19.00 uur te zien bij Studio Sport op NPO 1.