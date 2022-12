Gladheid, mist en kou leiden tot problemen op weg en in openbaar vervoer

Op verschillende plekken in het land zijn afgelopen nacht en vanochtend ongelukken gebeurd door gladheid en mist. Het KNMI kondigde in vrijwel heel Nederland code geel af. Vooral in het noorden en midden van het land waren er problemen.

Op de N355 bij het Groningse Noordhorn zijn vanochtend zes auto's beschadigd na ongelukken. De eerste auto raakte rond 05.45 uur van de weg en belandde in een sloot, schrijft RTV Noord. De politie in Groningen sprak van "extreme gladheid".

Even later raakten nog vijf auto's beschadigd, waaronder een ambulance en politieauto die onderweg waren voor het ongeluk met de auto die in de sloot belandde. Er raakte niemand gewond.

Weg dicht

Op de Gelderse N318 botsten een vrachtwagen en twee auto's tegen elkaar. De weg blijft waarschijnlijk tot 13.00 uur dicht. Het is volgens Omroep Gelderland nog niet duidelijk hoe het met de inzittenden gaat.

In Slootdorp (Noord-Holland) raakten drie mensen gewond. Op de spekgladde Nieuwesluizerweg botsten drie auto's. Twee belandden in de sloot en de derde kwam tegen een boom tot stilstand.

In Broek en Waterland reed vannacht iemand tegen een lantaarnpaal op de N247, mogelijk door de dichte mist. De bestuurder is sindsdien spoorloos, schrijft NH Nieuws.

Strooiwagen van de weg

Afgelopen nacht is in alle provincies zout gestrooid op de wegen. Het is daarmee de eerste landelijke strooiactie.

Zelfs voor strooiwagens was het vannacht glad. Een strooiwagen in Loenen raakte van de weg en belandde volgens RTV Utrecht bijna in de sloot. De brandweer kon de strooiwagen uiteindelijk weer de weg op helpen.

Ook in het openbaar vervoer levert het slechte weer problemen op. Rond Amsterdam, Utrecht en Flevoland vielen treinen uit door ijsvorming op de bovenleiding, meldt de NS. Dat heeft gevolgen voor reizigers, die rekening moeten houden met omreizen en een langere reistijd.