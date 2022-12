Zeer grote brand in winkelcentrum Moskou

In een van de grootste winkelcentrums van Moskou woedt een grote brand. Zo'n 7000 vierkante meter van de Mega Chimki shopping centre stond vanmorgen vroeg in brand. Volgens persbureau Reuters is een persoon om het leven gekomen.

Het is nog onduidelijk of de brand is aangestoken, of dat er tijdens werkzaamheden kortsluiting is ontstaan.

Mega Chimki is een van de grootste winkelcentrums met westerse retailbedrijven, die tot de oorlog met Oekraïne daar waren gehuisvest. Onder andere een van de eerste IKEA's was gevestigd in Mega Chimki.