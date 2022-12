Maximumsnelheid in Amsterdam op meeste wegen naar 30 km/u

Op de meeste plekken in Amsterdam geldt vanaf eind volgend jaar een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Dat geldt voor tachtig procent van de wegen in de stad. De maatregel gaat in december 2023 in, schrijft AT5/NH Nieuws.

De gemeente deed onderzoek naar de verkeersveiligheid in de stad en ontdekte dat twee derde van de Amsterdammers het verkeer (zeer) onveilig vindt. In de stad komen elk jaar gemiddeld twintig mensen om in het verkeer en raken achthonderd mensen gewond. De gemeente hoopt met het beperken van de snelheid het aantal ongelukken met twintig tot dertig procent terug te dringen.

Voor het invoeren van de maatregel moet 270 kilometer aan Amsterdamse wegen, stoplichten, borden en lijnen worden aangepast.

Openbaar vervoer

Trams mogen 50 kilometer per uur blijven rijden. Voor bussen zullen waar mogelijk aparte banen worden gecreëerd zodat ook zij 50 kilometer per uur kunnen blijven rijden. In de straten waar er geen ruimte voor is, moet ook het openbaar vervoer zich aan maximaal 30 kilometer per uur houden.

Het komende jaar zullen al diverse 30-kilometerwegen worden geopend om Amsterdammers te laten wennen aan de nieuwe verkeerssituatie. Ook worden er campagnes en lessen op scholen ingezet.