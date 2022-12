'Maak van uw kruis geen punt' slechtste slogan van het jaar

Zorgcentrum Het Kruispunt heeft de slechtste slogan van het jaar. Op de website sloganverkiezing.nl kreeg 'Maak van uw kruis geen punt, kom naar Het Kruispunt' van de kliniek uit Heemskerk voor bekkenproblemen de meeste stemmen. Mensen praten liever niet over bekkenproblemen, zegt het zorgcentrum. De slogan moet het onderwerp bespreekbaarder maken.

Afgelopen week konden mensen via de website uit tien slogans kiezen welke ze de slechtste vonden. Bijna 5000 mensen brachten hun stem uit. Op de tweede plek eindigde de slogan 'Voetschimmel? Steek je middelteen op' van Mycosan en als derde de slogan 'Er vis er een jarig hoera hoera', van visspeciaalzaak Van Vis. De prijs wordt voor de elfde keer uitgereikt.

De tien genomineerden, die werden geselecteerd door een jury, zijn blij met hun plek in de lijst. Alle genomineerden staan nog steeds achter hun slogan. De leuzen vallen op, en dat is precies de bedoeling. Zo laat frietproducent Beyerlander weten alleen maar positieve reacties te krijgen op de slogan 'Ziet air fry uit, hè?!'

Vorig jaar ging de titel van slechtste slogan naar 'Mijn ballen wegen 130 gram' van een slager in Nijmegen. Eerdere winnaars waren een viszaak in Arnhem met de zin 'Onze vis smaakt als de tongzoen van een zeemeermin' en 'Zit je haircut' van een kapperszaak in Utrecht.