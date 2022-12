Dagboek Doha: het spekkie dat nog altijd aan Gouden Klomp-winnaar Messi kleeft

De ogen van de voetbalwereld zijn gericht op het WK in Qatar. In het gevolg van de absolute wereldsterren en in de kantlijn van het grote nieuws schrijft NOS-redacteur Thierry Boon dagelijks over wat hij meemaakt in Doha.

Het woord 'spekkie' valt hier in Doha de laatste dagen ineens weer. Heeft alles te maken met Lionel Messi, maar ook met collega Kees Jongkind die in het spoor zit van Oranje-tegenstander Argentinië.

Op het WK onder 20 jaar in Nederland in 2005 was Jongkind verantwoordelijk voor het toch wel iconische beeld van een jonge Messi die geniet van een Nederlands spekkie. Dichter bij Messi is een Nederlandse journalist nooit meer geweest.

"We maakten dat WK portretten van talenten, onder wie Cesc Fabregas, Graziano Pellè, Fernando Llorente, Pablo Zabaleta en dus Messi. Het mocht van de Argentijnse bond, maar zij hadden wel al zoiets van: we denken niet dat er veel uitkomt", vertelt Jongkind.

'Gaf geen stuiver voor hem'

"En het moest wel in het Spaans. Daarom hielp collega Maaike van den Broek. Dus wij naar hun trainingskamp in Enschede. Daar was een kleine jongen, heel timide."

"Hij slofte richting het veld, keek naar de grond, was als laatste. Zo zie ik hem eigenlijk nog steeds. Dat is geen arrogantie, maar dat is gewoon hoe hij is. Hij wil niet opvallen, maar Messi was toen al diegene waar iedereen het over had."

"Wij hadden hem nooit echt zien spelen. Toen ik hem daar zag sjokken dacht ik: dit zal hem niet zijn. Ik moest echt vragen wie Messi was. Dat bleek hem toch te zijn. Nou, ik gaf er eerlijk gezegd geen stuiver voor. Totdat er een bal in het spel kwam."