Pakketbezorger VS bekent kindermoord na aanrijding

Een 31-jarige chauffeur die voor koeriersdienst FedEx werkt, heeft bekend dat hij een 7-jarig meisje vermoordde nadat hij haar per ongeluk had aangereden. De man vertelde de politie na zijn aanhouding dat hij in paniek was geraakt.

Athena Strand verdween vorige week bij het huis van haar vader in een dorpje even buiten Dallas in de staat Texas. De politie kwam er al snel achter dat er vlak voor haar verdwijning een pakketje bij het huis was bezorgd, Barbiepoppen die een kerstcadeautje voor Athena hadden moeten zijn.

Door de routes van bezorgdiensten na te gaan, kwam de politie na twee dagen uit bij chauffeur Tanner Lynn Horner, die vrijwel onmiddellijk opbiechtte Athena te hebben vermoord en haar lichaam te hebben verstopt. Hij leidde agenten naar de plek waar hij haar had achtergelaten, een paar kilometer buiten het dorp.