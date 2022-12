Aantal WK-kijkers via livestreams groeit

Voetbal kijken via streams wordt populairder. Zo keek dinsdag een kwart van de kijkers naar de wedstrijd Marokko-Spanje via een livestream. Via de app en site van de NOS keken circa 915.000 unieke bezoekers, met NPO Start erbij gerekend zijn de streams meer dan 1,5 miljoen keer aangeklikt.

Dat is nog wel altijd een stuk minder dan op de televisie, want daar keken gemiddeld 4,4 miljoen mensen minstens 1 minuut naar de wedstrijd.

Wedstrijden van Marokko worden sowieso vaker via een stream bekeken dan andere wedstrijden. Gemiddeld halen deze wedstrijden 28 procent van de tv-aantallen. Voor de wedstrijden waar Nederland in speelt is dit gemiddeld 11 procent.

De wedstrijden van het Nederlands elftal worden het meest gevolgd op tv. Gemiddeld 11 procent bekijkt ze via een livestream, iets minder dan de 14 procent die gemiddeld genomen naar WK-wedstrijden via een livestream kijkt.

Vroeg en laat

Wedstrijden die 'vroeg' beginnen worden gemiddeld meer gestreamd en wedstrijden die laat beginnen worden meer gekeken via de tv. Dit effect is minder sterk in het weekend.

De achtste finales trekken zowel op tv als via streams meer kijkers, waarschijnlijk omdat dit spannendere wedstrijden zijn waar meer van afhangt - de verliezer kan immers naar huis.

Veranderend kijkgedrag

Dat streams steeds populairder worden is het gevolg van veranderend kijkgedrag de laatste paar jaar, zegt NOS-kijkcijferexpert Kevin Cheung. "Men is eraan gewend geraakt dat evenementen zowel op tv als via de livestream beschikbaar zijn bij de NOS."

Wat daar ook aan bijdraagt is dat het aandeel mobiele apparaten hoger is dan ooit tevoren. Dat biedt de mogelijkheid om een evenement vrijwel altijd te volgen, ongeacht waar je op dat moment bent.

"Daarnaast zien we onder jongeren dat de tv-kijkcijfers dalen", zegt Cheung. Dat gebeurt binnen het hele tv-aanbod, maar ook voor specifieke evenementen zoals het WK. "We nemen aan dat deze jongeren worden bereikt en bediend via livestreams."