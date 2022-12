Wekdienst 9/12: Paarse vrijdag • Oranje speelt kwartfinale tegen Argentinië

Het weer: het is vanochtend plaatselijk mistig en het vriest nog geruime tijd licht. Vanmiddag lost de mist geleidelijk op en wisselen zon en wolken elkaar af. Bij weinig wind wordt het 1 tot 3 graden, en in de kustgebieden kan een enkele winterse bui vallen. Vanavond en vannacht gaat het opnieuw licht vriezen en ontstaat lokaal mist. De komende dagen blijft het licht winters.

Wat heb je gemist?

Vijf Surinaamse stichtingen in Nederland spannen een kort geding aan over de Nederlandse excuses voor het slavernijverleden. De organisaties eisen dat op 19 december nog geen excuses worden gemaakt, zegt hun advocate Joancy Breeveld in Trouw. "Nu dreigt opnieuw te gebeuren dat witte mensen aan zwarte mensen opleggen wat er moet gebeuren, zo wordt dat gevoeld."

Veel mensen vinden 1 juli een betere datum: dan is het precies 160 jaar geleden dat de slavernij officieel werd afgeschaft en 150 jaar geleden dat er ook in de praktijk een einde aan kwam.

Ander nieuws uit de nacht: