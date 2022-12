Met een lach en een traan gaat Frenkie de strijd met Messi aan

Of Oranje nu wint of verliest van Argentinië, of Frenkie de Jong zijn jeugdidool Lionel Messi nu de baas is ja of nee, of hij de wedstrijd van zijn leven speelt of niet. Voor Frenkie de Jong wordt de wedstrijd in de kwartfinales van het WK hoe dan ook een duel met een rouwrand. Afgelopen woensdag overleed zijn oma, de moeder van zijn vader. Terug naar vroeger. Op Camping Las Dunas bij L'Escala aan de Costa Brava was hij een attractie. Wat kon dat blonde jochie met het Barça-shirt van Messi om de schouders goed dribbelen. Vader John keek vertederd toe. De echte Messi was nog ver weg, op hun vakantieoord zo'n 150 kilometer boven Barcelona. 'Voetballen met Messi altijd speciaal gebleven' Dat jochie was Frenkie de Jong, tien jaar jonger dan Messi. Frenkie mocht mee kijken naar een oefenwedstrijd van FC Barcelona tegen een vierdeklasser in de buurt. De blik was vooral gericht op zijn idool, de Argentijnse ster.

Frenkie de Jong tegen de Verenigde Staten - Pro Shots

De Jong kon niet bevroeden dat diezelfde Messi in 2019 opeens aan de lijn hing om hem welkom te heten bij zijn droomclub Barcelona. Het werd een moeizaam gesprek omdat Messi geen Engels spreekt en De Jong toen nog geen Spaans. Maar de boodschap was duidelijk. Zomaar stond De Jong samen met zijn idool op het veld bij FC Barcelona. Apetrots was vader John. En Frenkie zelf ook. "Als kind keek ik heel erg op tegen Messi, de beste speler van de wereld", vertelt De Jong. "Als je hem dan voor het eerst tegenkomt, is dat wel speciaal."

Frenkie de Jong blikt vooruit op de wedstrijd tegen Argentinië en Lionel Messi in de kwartfinales van het WK voetbal. De Jong heeft samen met Messi bij Barcelona gespeeld en koestert daar goede herinneringen aan. - NOS

Samen speelden ze 80 wedstrijden voor FC Barcelona, waarvan ze er 49 wonnen. "Ik heb het altijd speciaal gevonden met hem te voetballen", stelt De Jong. "Dat is zo gebleven. Alleen dat 'wow-gevoel' ging op een gegeven moment weg." Twee jaar samen Slechts één prijs pakten ze samen, de Copa del Rey van 2021. Een opmerkelijke klik hadden de twee niet op het veld. Daarbij speelde natuurlijk mee dat de resultaten niet denderend waren. "Vanuit mijn kant voelde het goed", zegt De Jong. "Voor voetballers is het makkelijk met Messi te spelen." Messi liet zich meermaals lovend uit over De Jong. "De Jong is een voetballer met veel kwaliteiten, heel dynamisch. Iemand die continu in beweging is, met zijn voeten denkt", zei hij. En: "Frenkie heeft zich goed aangepast bij Barcelona, hij is een zeer complete speler."

Frenkie de Jong doet Lionel Messi de aanvoerdersband om in 2019 - Pro Shots

Na twee seizoenen kwam er een einde aan de samenwerking tussen de Argentijn en de Nederlander bij Barcelona. Messi vertrok naar Paris Saint-Germain, De Jong bleef in Catalonië. Vrijdag staan de twee op het WK voor het eerst tegenover elkaar. 'Gun Messi wereldtitel, maar onszelf toch meer' De een sleutelspeler bij Oranje, de ander sleutelspeler bij Argentinië. Het respect van De Jong voor Messi blijft onverminderd groot. Kylian Mbappé mag dit WK tot grote hoogte stijgen, voor De Jong is de 35-jarige Messi de nummer één: 'Ik vind hem nog steeds de beste."

Frenkie de Jong blikt vooruit op de wedstrijd tegen Argentinië in de kwartfinales van het WK voetbal. - NOS

De Jong realiseert zich dat Oranje met een overwinning op Argentinië niet alleen de droom van Messi om wereldkampioen te worden zo goed als beëindigt. Een groot deel van de wereld zal meerouwen om het verdriet van een van de allergrootsten. "Ik gun Messi de wereldtitel", zegt De Jong. "Maar onszelf toch wat meer." Een hard duel Dinsdag hadden we het interview met Frenkie de Jong. Zoals altijd deed hij dat met een glimlach, zoals hij speelt met de lach aan de voet. Hij was een beetje verkouden. maar verder geen zorgen. "Zelfs als ik doodziek ben, speel ik", vertelde de spelmaker. "Ik vind een WK fantastisch, het mooiste toernooi dat er is." Tegen de Argentijnen speelt De Jong niet alleen met een lach, maar ook met een verse traan. Woensdagavond overleed zijn oma, de moeder van zijn vader, op 85-jarige leeftijd. Daarom is vader John niet aanwezig in het stadion in Lusail. Voor Frenkie de Jong wordt het een hard duel, in meerdere opzichten.