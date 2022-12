'Groot deel scholen doet mee aan Paarse Vrijdag, maar nog veel te winnen'

Een groot deel van alle middelbare scholen in Nederland doet volgens het COC dit jaar mee aan Paarse Vrijdag, een dag waarop aandacht wordt gevraagd voor lhbti-acceptatie op scholen. Veel van deze scholen zeggen ook dat educatie over lhbti-onderwerpen deel uitmaakt van hun lesprogramma, blijkt uit een enquête van de NOS. 122 van de bijna 650 middelbare scholen beantwoordden de enquête van de NOS. Van die 122 zeggen er 118 mee te doen aan Paarse Vrijdag. Op 116 scholen wordt in het lesprogramma aandacht besteed aan lhbti-beleid. Scholen over heel Nederland De vraag is hoe representatief het onderzoek is, maar scholen uit heel Nederland hebben gereageerd. De meeste kwamen uit Noord- en Zuid-Holland (in totaal 42 scholen, waarvan 10 scholen uit Amsterdam en 3 uit Rotterdam), waar procentueel ook de meeste middelbare scholen zitten. Ze werden gevolgd door Noord-Brabant (19 scholen), Overijssel (14) en Gelderland (13). Daarbij zaten ook veel scholen in kleine en middelgrote steden en dorpen zoals Veenendaal (2 scholen), Meppel, Panningen, Volendam en Oosterwolde. Het is mogelijk dat vooral de scholen antwoordden die al een actief lhbti-beleid hebben, maar het COC denkt dat het beeld dat de enquête schetst redelijk goed overeenkomt met de werkelijkheid. Thema lhbti op leeslijst Een aantal scholen zegt aandacht te besteden aan lhbti-onderwerpen door boeken op de leeslijst te zetten rond dit thema. "En in de eerste klas behandelen wij het onderwerp, 'wie ben ik?'", zegt een medewerker van een middelbare school uit Zoetermeer. Ook op de school van zorgcoördinator Sasha Loonen wordt aandacht gevraagd voor lhbti-onderwerpen. Leerlingen versieren onder meer het gebouw en verkopen cupcakes voor een goed doel, bij het COC zijn Paarse Vrijdag-kranten besteld en handleidingen voor docenten. Haar school heeft ook een zogenoemde Gender and Sexuality Alliance (GSA). In deze alliantie zitten leerlingen die zich inzetten voor lhbti-acceptatie. Ook veel andere scholen hebben zo'n GSA. Van de scholen die meededen aan de enquête van de NOS zegt ruim driekwart zo'n leerlingenalliantie te hebben. Vaker gepest Over het algemeen wordt er goed gereageerd op de initiatieven in haar school, vertelt Loonen. "Maar het is altijd weer spannend, want toen wij twee jaar geleden een regenboogvlag ophingen, werd die naar beneden gehaald." En op sociale media van de school waren nare opmerkingen te lezen. "Juist daarom zetten wij ons in en blijft het belangrijk om aandacht te besteden aan deze onderwerpen en energie te steken in bijvoorbeeld Paarse Vrijdag". Ook volgens COC-woordvoerder Philip Tijsma valt er nog genoeg te winnen. "Uit onderzoeken op scholen blijkt dat 'homo' nog steeds een van meest gebruikte scheldwoorden is." Ook worden lhbti-leerlingen volgens hem tot drie keer vaker gepest dan niet-lhbti-leerlingen.

Scholen denken dat ze alles doen voor lhbti-leerlingen, maar als we kijken naar de cijfers kan en moet er meer gebeuren. Zinzy Nimako, community manager bij het COC

Dat er nog veel te winnen is, laat ook de Landelijke Veiligheidsmonitor 2020-2021 zien. Middelbare scholieren zijn volgens het onderzoek het minst vaak tolerant tegen lhbti-leerlingen. 15 procent van de middelbare scholieren zei liever niet bevriend te zijn met trans meisjes. Bij dezelfde vraag over trans jongens antwoordde 14 procent dat, bij homoseksuele jongens was het 13 procent en bij homoseksuele meisjes 12 procent. Met onder meer de GSA's hoopt het COC dat meer begrip komt voor lhbti-leerlingen. Een deel van de scholen zegt dat hun GSA vooral langskomt in de mentorlessen, maar sommige scholen zeggen ook in andere lessen aandacht te vragen voor dit initiatief.

Paarse Vrijdag Paarse Vrijdag wordt sinds 2010 ieder jaar op de tweede vrijdag van december gehouden en georganiseerd door het COC. Op deze dag kunnen scholieren paarse kleding dragen uit solidariteit met lhbti'ers. Ook organiseren sommige scholen programma's rond het thema. De dag is overgewaaid uit de Verenigde Staten, waar het onder de naam Spirit Day wordt gevierd. De kleur paars wordt gebruikt omdat deze op de regenboogvlag staat voor 'kracht' (spirit). Van de middelbare scholen doet ongeveer 80 procent mee, volgens de organisatie. Sinds 2020 kunnen ook basisscholen deelnemen aan Paarse Vrijdag. Daarvan doen er volgens het COC ongeveer 1700 mee, ongeveer een kwart van alle basisscholen in ons land.