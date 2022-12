Surinaamse stichtingen naar rechter om datum excuses slavernijverleden

Vijf Surinaamse stichtingen in Nederland spannen een kort geding aan over de Nederlandse excuses voor het slavernijverleden. De organisaties eisen dat op 19 december nog geen excuses worden gemaakt, zegt advocate Joancy Breeveld tegen Trouw.

Breeveld bereidt het kort geding voor namens de stichtingen Wi Kon Na Wan, Mart Radio, Eer en Herstel, Afro-Caribische levensbeschouwing en Spiritualiteit en de stichting Keti Koti.

"De Surinaamse gemeenschap is zeer divers en mijn cliënten vinden dat je excuses maar één keer kan maken", aldus Breeveld. "En dat moet dus goed en zorgvuldig gebeuren. Nu dreigt opnieuw te gebeuren dat witte mensen aan zwarte mensen opleggen wat er moet gebeuren, zo wordt dat gevoeld. Dat is niet alleen pijnlijk, maar ook schadelijk voor de nazaten van slavernij."

19 december of 1 juli?

Eind november lekte uit dat het kabinet van plan is om op 19 december excuses aan te bieden voor de slavernij, in aanloop naar een herdenkingsjaar. Dat leidde tot verbazing en frustratie bij verscheidene politici, activisten, organisaties en anderen die daar meer bij betrokken hadden willen worden.

Op 1 juli is het precies 160 jaar geleden dat de slavernij officieel werd afgeschaft en 150 jaar geleden dat er ook in de praktijk een einde aan kwam. Om die reden is die datum voor velen van groot symbolisch belang.

Wanneer het kort geding dient, is nog niet bekend.

Eerder deze week zei Johan Roozer van het Surinaamse Nationaal Comité Herdenking Slavernij al tegen de NOS dat zijn organisatie tegen de datum van 19 december was, en dat 1 juli volgend jaar passender zou zijn. Comités uit Aruba en Curaçao schaarden zich gisteren per brief achter hem.