Aantal openstaande vacatures in de zorg stijgt door

Het aantal openstaande vacatures in de zorg is opnieuw gestegen, meldt het CBS. In het derde kwartaal hadden zorg- en welzijnsinstellingen 67.000 vacatures openstaan, ruim 16.000 meer dan een jaar eerder.

Ten opzichte van het tweede kwartaal was er een lichte stijging van zo'n 700. In totaal werken er in de zorg zo'n 1,5 miljoen mensen.

Het aantal openstaande vacatures is nu ruim twee keer zo hoog als begin 2018. Toch was er niet steeds sprake van een stijgende lijn. In het eerste en tweede kwartaal van 2020, toen de coronacrisis begon, liep de werving wat terug. Daarna begon het aantal vacatures weer langzaam te stijgen en sinds het tweede kwartaal van 2021 gaat het snel omhoog.

De meeste openstaande vacatures, 21.700, zijn te vinden in de ouderenzorg en thuiszorg. Dat is binnen de zorg de grootste sector. Relatief gezien (in verhouding tot het aantal werknemers) is het aantal openstaande vacatures al jaren het grootst in de geestelijke gezondheidszorg.

Transport

Het CBS heeft ook cijfers bekendgemaakt over openstaande vacatures in de transportsector. Ook daar is nog steeds een stijgende trend zichtbaar.

In het derde kwartaal hadden vervoersbedrijven 21.900 vacatures waarvoor ze nog niemand hadden gevonden, bijna 5000 meer dan een jaar eerder. Het is het hoogste aantal sinds het CBS in 1997 begon met het verzamelen van deze gegevens.