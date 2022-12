FNV: volgende week stakingen Arriva-treinen in Noord-Nederland

Machinisten en conducteurs in de treinen van Arriva leggen op donderdag 15 en vrijdag 16 december het werk neer in Noord-Nederland. Daardoor rijden er die dagen minder of geen treinen in Groningen en Friesland. Vakbonden FNV, CNV en VVMC hebben Arriva donderdag ingelicht over de staking, meldt RTV Noord.

De bonden willen dat Arriva en andere regionale vervoerders hun personeel tien procent loonsverhoging geven, en tegelijk de werkdruk verlagen. De werkgevers boden eerder deze week vijf procent loonsverhoging aan, wat volgens de vakbonden veel te weinig is.

Eerst Friesland, dan Groningen

De staking begint donderdag 15 december in Friesland. FNV-bestuurder Edwin Kuiper verwacht dat vooral reizigers tussen Groningen en Leeuwarden die dag last zullen hebben van uitvallende treinen. "Dat traject wordt erg onoverzichtelijk, omdat er zowel Fries als Gronings personeel rijdt. Fries personeel staakt die dag, terwijl Groningse machinisten en conducteurs gewoon werken."

De staking gaat op vrijdag 16 december verder in Groningen. Dan vallen er naar verwachting veel ritten uit tussen Groningen en Winschoten-Weener, Veendam, Delfzijl en Eemshaven. Ook tussen Groningen en Leeuwarden rijden die dag minder treinen.

Op maandag 19 december is er nog een stakingsdag. Dan legt het personeel op de spoorlijn tussen Emmen en Zwolle het werk neer.

'Actiebereidheid is hoog'

"De actiebereidheid is hoog", zegt Kuiper. "Het personeel is niet tevreden met de loonsverhoging van vijf procent die de werkgevers voorstellen. Dat is eigenlijk een dikke middelvinger naar machinisten, stewards en vakbonden", zei hij woensdag al. Ook CNV-bestuurder Sijtze de Bruijne vindt dat de werkgevers het personeel te weinig bieden. "Behalve de loonsverhoging willen we ook een verminderde werkdruk. Dat is net zo belangrijk. Mensen moeten vrij kunnen vragen, en tegenwoordig is dat door het personeelstekort erg lastig."

De Bruijne denkt dat personeel van Arriva met een schuin oog naar hun collega's van NS kijkt. Die kregen eerder dit jaar, na stakingen, 9,25 procent loonsverhoging. "Dit is een andere cao, dus het is niet helemaal te vergelijken, maar daar wordt natuurlijk wel naar gekeken", zegt hij.

'Jammer'

Een woordvoerder van Arriva noemt de aangekondigde staking tegenover persbureau ANP jammer. "We waren blij met de gesprekken die we voerden en dat ze nu weer worden afgekapt vinden we jammer. We hadden graag nog wat langer onderhandeld en we hopen toch weer snel om tafel te kunnen op een of andere manier", aldus de zegsman.