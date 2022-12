Honderden kilo's illegaal vuurwerk gevonden in woning Almere

De politie heeft in een woning in Almere 427 kilo vuurwerk gevonden. Volgens de politie gaat het om illegaal, zwaar vuurwerk.

De partij werd ontdekt in een woning in de wijk Tussen de Vaarten, meldt Omroep Flevoland. Agenten kwamen het vuurwerk op het spoor na een eerdere vuurwerkvondst in Amersfoort.

In beslag

De politie noemt het levensgevaarlijk om zo'n grote hoeveelheid illegaal vuurwerk in een woning op te slaan. "We moeten er niet aan denken wat de gevolgen zijn als dit vuurwerk in de woning tot ontploffing was gekomen."

Het vuurwerk is in beslag genomen. Tegen een verdachte is een proces-verbaal opgemaakt. Hij zal later worden verhoord voor bezit en handel in illegaal vuurwerk.