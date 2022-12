Weggestuurde president Peru tot zeker dinsdag vast

De Peruaanse president Pedro Castillo zit tot zeker dinsdag in de cel, heeft het hooggerechtshof van het Zuid-Amerikaanse land bepaald. De 53-jarige Castillo, die gisteren werd afgezet door het parlement van Peru, heeft een voorlopige hechtenis opgelegd gekregen van zeven dagen.

De regeling is met terugwerkende kracht ingegaan, gisteren geldt als de eerste dag. Castillo is onder meer aangeklaagd vanwege 'rebellie'. Ook wordt onderzocht in hoeverre hij een opstand of samenzwering heeft georganiseerd.

Afzettingsprocedure

De vakbondsleider en oud-leraar, die sinds een jaar aan de macht is in Peru, probeerde gisteren het parlement buitenspel te zetten omdat dat wilde stemmen over een afzettingsprocedure tegen hem. Hoewel voor dat voorstel geen meerderheid was in het parlement, wilde Castillo zo'n procedure koste wat kost voorkomen.

Maar na zijn poging het parlement vleugellam te maken, was die meerderheid er wel. Liefst 101 volksvertegenwoordigers stemden voor de afzetting van Castillo, tegen zes tegenstemmen. De president moest het veld ruimen wegens "permanente morele onbekwaamheid", aldus het parlement. Ook zijn ministers keerden zich tegen hem, evenals het Peruaanse leger.

Enkele uren na de afzetting kondigden de federale aanklagers aan dat Castillo was gearresteerd wegens ongrondwettelijk handelen. "Geen enkele autoriteit kan zichzelf boven de grondwet stellen", stond in een verklaring.

Corruptieschandalen

Inmiddels is vicepresident Dina Boluarte benoemd tot opvolger van Castillo. Zij is de zesde president in zes jaar tijd in Peru, dat wordt geplaagd door corruptieschandalen en een economische crisis.

Ook Castillo werd tijdens zijn relatief korte ambtsperiode beschuldigd van corruptie. Zelf ontkent hij de aantijgingen.